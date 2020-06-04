На самоизоляции новосибирцы чаще выбирают универсальные платежные сервисы

За 2 месяца их доля в общем объеме платежей Сибирской генерирующей компании за тепло и горячую воду превысила 50%. При этом соразмерно снизилось поступление платежей через кассы управляющих компаний.

СГК проанализировала, как изменились источники поступления платежей от потребителей — физических лиц в Новосибирске за период самоизоляции. Если в феврале этого года доля дистанционных оплат составила менее 47% от всех платежей, то по итогам апреля через сайты и приложения поступило уже более половины всех средств — 53,3%.

Всего в апреле этого года потребители — физические лица сделали 715,5 тысячи платежей в адрес СГК.

Помимо интерактивных, горожанам доступны и традиционные способы оплаты, самый популярный из которых — через кассы жилищных контор. Также в числе мест, где можно внести наличные, — почтовое отделение, терминалы, банки.

Кассы управляющих компаний люди стали посещать реже — соразмерно росту дистанционных платежей: их доля в объеме платежей за тепло и горячую воду упала на 5 процентных пунктов — до 21,3%. (Подробные данные приведены в таблице).

Впрочем, рост спроса на дистанционные сервисы и падение интереса к платежам в кассу начались еще до пандемии, а самоизоляция только усилила тенденцию.

Год назад по итогам апреля дистанционно заплатили немногим более трети потребителей — 37,3%. При этом почти 30% платежей тогда вносили через кассы жилищных контор. Таким образом, за год доля интерактивных платежей приросла на 16 процентных пунктов (п.п.) в общем объеме поступивших средств, а кассы, напротив, «упали» на 8,6 п. п.

Но популярность платежных сервисов растет неодинаково. Чаще других новосибирцы используют универсальные мобильные приложения, через которые можно оплатить несколько услуг. Самыми востребованными из таких оказались «Сбербанк Онлайн», «Платосфера» и «Квартплата +». Их доли в объеме платежей приросли на 2, 2,4 и 1,6 процентных пункта соответственно. Лидирует «Сбербанк Онлайн»: его доля в структуре платежей составляет 18% против 11% у ближайшего конкурента, «Платосферы».

Личные кабинеты сайтов ресурсоснабжающих организаций, через которые также можно оплатить тепло и горячую воду, горожане выбирают реже. Тем не менее, есть прирост в структуре платежей у сайта СГК, а сервис другой ресурсоснабжающей компании — АО «Новосибирскэнергосбыт» — пока остался на прежних позициях.

Через мобильное приложение СГК по итогам апреля этого года в Новосибирске потребители внесли 9 073 платежа за тепло и горячую воду на сумму 8,3 млн рублей, а через личный кабинет на сайте компании — 25 218 платежей на сумму 21,1 млн рублей.

Кроме того, на самоизоляции потребители начали вносить плату новым способом: в домашних условиях наличными сотрудникам Почты России. Проведено порядка двадцати таких платежей.

Источники платежей от населения

Пункты оплаты Доля от общего объёма (%) апрель 2019 Доля от общего объёма (%) февраль 2020 Доля от общего объёма (%) апрель 2020 Сбербанк Онлайн и Автоплатеж 19,0 18 20 Мобильное приложение «Платосфера» 1,4 10,9 13,3 Платежный кабинет системы «Город» 6,9 6,1 6,4 Мобильное приложение «Квартплата +» 0,0 4,4 6 Сайт СГК 4,6 3,9 4,2 Мобильное приложение СГК-онлайн 2,2 1,8 1,7 МП «Мои счета» 0,0 0,6 0,7 Прочие интернет площадки 3,0 0,9 0,7 Сайт АО «Новосибирскэнергосбыт» 0,2 0,3 0,3 Итого дистанционные сервисы 37,3 46,9 53,3 Почта России 1,8 2 2 Кассы исполнителей жилищно-коммунальных услуг (управляющие компании и другие) 29,9 26,3 21,3 Сбербанк 15,1 9 7,5 Недистанционные способы оплаты (терминалы, кассы банков) 15,9 15,9 16 Всего 100 100 100

Фото с сайта СГК