На самоизоляции новосибирцы чаще выбирают универсальные платежные сервисы

За 2 месяца их доля в общем объеме платежей Сибирской генерирующей компании за тепло и горячую воду превысила 50%. При этом соразмерно снизилось поступление платежей через кассы управляющих компаний.
СГК проанализировала, как изменились источники поступления платежей от потребителей — физических лиц в Новосибирске за период самоизоляции. Если в феврале этого года доля дистанционных оплат составила менее 47% от всех платежей, то по итогам апреля через сайты и приложения поступило уже более половины всех средств — 53,3%.
Всего в апреле этого года потребители — физические лица сделали 715,5 тысячи платежей в адрес СГК.
Помимо интерактивных, горожанам доступны и традиционные способы оплаты, самый популярный из которых — через кассы жилищных контор. Также в числе мест, где можно внести наличные, — почтовое отделение, терминалы, банки.
Кассы управляющих компаний люди стали посещать реже — соразмерно росту дистанционных платежей: их доля в объеме платежей за тепло и горячую воду упала на 5 процентных пунктов — до 21,3%. (Подробные данные приведены в таблице).
Впрочем, рост спроса на дистанционные сервисы и падение интереса к платежам в кассу начались еще до пандемии, а самоизоляция только усилила тенденцию.
Год назад по итогам апреля дистанционно заплатили немногим более трети потребителей — 37,3%. При этом почти 30% платежей тогда вносили через кассы жилищных контор. Таким образом, за год доля интерактивных платежей приросла на 16 процентных пунктов (п.п.) в общем объеме поступивших средств, а кассы, напротив, «упали» на 8,6 п. п.
Но популярность платежных сервисов растет неодинаково. Чаще других новосибирцы используют универсальные мобильные приложения, через которые можно оплатить несколько услуг. Самыми востребованными из таких оказались «Сбербанк Онлайн», «Платосфера» и «Квартплата +». Их доли в объеме платежей приросли на 2, 2,4 и 1,6 процентных пункта соответственно. Лидирует «Сбербанк Онлайн»: его доля в структуре платежей составляет 18% против 11% у ближайшего конкурента, «Платосферы».
Личные кабинеты сайтов ресурсоснабжающих организаций, через которые также можно оплатить тепло и горячую воду, горожане выбирают реже. Тем не менее, есть прирост в структуре платежей у сайта СГК, а сервис другой ресурсоснабжающей компании — АО «Новосибирскэнергосбыт» — пока остался на прежних позициях.
Через мобильное приложение СГК по итогам апреля этого года в Новосибирске потребители внесли 9 073 платежа за тепло и горячую воду на сумму 8,3 млн рублей, а через личный кабинет на сайте компании — 25 218 платежей на сумму 21,1 млн рублей.
Кроме того, на самоизоляции потребители начали вносить плату новым способом: в домашних условиях наличными сотрудникам Почты России. Проведено порядка двадцати таких платежей.
Источники платежей от населения
|
Пункты оплаты
|
Доля от общего объёма (%) апрель 2019
|
Доля от общего объёма (%) февраль 2020
|
Доля от общего объёма (%) апрель 2020
|
Сбербанк Онлайн и Автоплатеж
|
19,0
|
18
|
20
|
Мобильное приложение «Платосфера»
|
1,4
|
10,9
|
13,3
|
Платежный кабинет системы «Город»
|
6,9
|
6,1
|
6,4
|
Мобильное приложение «Квартплата +»
|
0,0
|
4,4
|
6
|
Сайт СГК
|
4,6
|
3,9
|
4,2
|
Мобильное приложение СГК-онлайн
|
2,2
|
1,8
|
1,7
|
МП «Мои счета»
|
0,0
|
0,6
|
0,7
|
Прочие интернет площадки
|
3,0
|
0,9
|
0,7
|
Сайт АО «Новосибирскэнергосбыт»
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
Итого дистанционные сервисы
|
37,3
|
46,9
|
53,3
|
Почта России
|
1,8
|
2
|
2
|
Кассы исполнителей жилищно-коммунальных услуг (управляющие компании и другие)
|
29,9
|
26,3
|
21,3
|
Сбербанк
|
15,1
|
9
|
7,5
|
Недистанционные способы оплаты (терминалы, кассы банков)
|
15,9
|
15,9
|
16
|
Всего
|
100
|
100
|
100
Фото с сайта СГК
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