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В Новосибирской области работает делегация Швейцарии

Она проработает в регионе три дня.
  • 04/04/2019, 12:08
В Новосибирской области работает делегация Швейцарии

Глава Новосибирской области Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье обсудили перспективы дальнейшего межрегионального и межгосударственного сотрудничества, укрепление двусторонних отношений между Швейцарией и нашим регионом. Посол возглавил официальную делегацию Швейцарской Конфедерации, которая будет работать в Новосибирской области три дня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это не первый визит господина Россье в наш регион — осенью 2017 года в Новосибирской области с официальным визитом находилась делегация Швейцарской Конфедерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ господином Ивом Россье. Тогда в программу визита делегации вошли открытие Российско-швейцарской выставки «Быстрое золото» в Выставочном зале НГУАДИ, посещение российско-швейцарского предприятия ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи» и закрытие Фестиваля швейцарского кино в кинотеатре «Победа».

По данным регионального правительства, в 2018 году доля Швейцарии во внешнеторговом обороте Новосибирской области составила 0,14%. Основу экспорта в 2018 году составили каменный уголь; игрушки и спортивный инвентарь; котлы и механическое оборудование. Основу импорта в 2018 году составили котлы, оборудование и механические устройства; изделия из черных металлов; инструменты и аппараты оптические; пластмассы и изделия из них.

В 2009 году было подписано совместное заявление о сотрудничестве между Кантоном Цюрих и Новосибирской областью.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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