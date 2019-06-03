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Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
  • 03/06/2019, 13:28
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Первую строчку рейтинга заняло предложение для коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, аналитики которого рассмотрели вакансии, размещенные на hh.ru в Новосибирске и составили топ-10 самых дорогих предложений за май. При этом, отмечается, что среднее вознаграждение составило 37 700 рублей

Второе место в рейтинге занимает вакансия коммерческого директора в крупном высокотехнологичном предприятии полного цикла с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки (предприятие работает в сфере производства гибкой полимерной упаковки для продуктов пищевой, фармацевтической, химической и других областей промышленности).

Замыкает тройку рейтинга вакансия директора производства в АО «Рыбокомбинат Донской» с зарплатой от 200 000 до 250 000 руб. до вычета НДФЛ.

Зарплату от 150 000 рублей готовы платить стоматологу-ортопеду и исполнительному директору, а региональному менеджеру в фармацевтической компании – от 131 000 до 157 000 руб.

Замыкают десятку рейтинга менеджер клиентского отдела в холдинг из 2х компаний с зарплатой от 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ, персональный тренер в Экстрим Фитнес с зарплатой от 100 000 до 300 000 рублей на руки, а также UI Artist / UI Художник в компанию-разработчик мобильных кэжуал игр с офисами в Новосибирске и Санкт-Петербурге (зарплата от 90 000 до 130 000 руб. на руки) и менеджер по развитию в компанию по заготовке, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов с зарплатой от 70 000 до 150 000 руб. на руки.

— Май – не самый активный месяц для поиска персонала и работы, — отметила руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО Елана Таращук. — Чаще всего, мы наблюдаем небольшое снижение и с той, и с другой стороны. Но тут, конечно, многое зависит от сезонности: например, ближе к лету активно растет спрос на рабочих строительных специальностей, персонал в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), в некоторых направлениях продаж. Таким образом компании закрывают вакансии, которые появляются ближе к сезону.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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