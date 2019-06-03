 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

Администрация поселка готова передать теплосистему концессионеру на 15 лет.
  • 03/06/2019, 13:58
Автор: Юлия Данилова
Теплосети Черепаново приготовили для инвестора
Уже есть несколько инвесторов, готовых заключить концессионное соглашение по Черепаново.

На минувшей неделе администрация поселка Черепаново опубликовала документы о проведении торгов для выбора концессионера на объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения на западной и восточной частях Черепаново.

По первой тендерной документации в концессию передается котельная, более 15 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения с износом 100% (год постройки с 1971 по 1990). Согласно условиям тендера, в 2019-2020 годах концессионер должен вложить в модернизацию и реконструкцию сетей теплоснабжения 98,8 млн рублей. Концедент за два года вкладывает 395,4 млн рублей. В рамках концессии в 2020 году в поселке должны быть построены 6 газовых котельных, более 1,3 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

На торги также выставлен подобный лот по восточной части Черепаново. В его состав входит газовая котельная, более 10 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения. По этому тендеру концессионер за два года должен вложить 49,4 млн рублей, концедент — 197,6 млн. Новые объекты, которые появятся в Черепаново в рамках концессии: 2 газовые котельные, 272 метра теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

Итоги конкурсов планируется подвести в середине октября. Срок действия концессии — до 2035 года. После этого все объекты будут переданы в собственность концеденту.

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

Модернизацию теплосетей в Черепаново упаковывают в концессию

О том, что область планирует объявить торги по привлечению концессионера на теплосети Черепаново, министр ЖКХ региона Денис Архипов сообщал в марте на пресс-конференции. Область рассчитывает получить на этот проект федеральную субсидию.

— С 2019 года возобновлена такая форма господдержки, как субсидирование концессионных проектов в коммунальной сфере в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. По всей России на программу выделено 13 млрд рублей. Мы сейчас готовим заявку на субсидирование проекта в Черепаново, — говорил Архипов.

По его словам, субсидии будут предоставляться по тому же принципу, что и ранее: 60% от стоимости проекта выделит Фонд модернизации ЖКХ, по 20% — областной бюджет и частные инвесторы. Заявку на ее получение регион должен был подать до конца июня. Особенность кампании 2019 года заключается в том, что в Фонд регион должен принести не только заявку на субсидирование, но и уже заключенное концессионное соглашение. Ранее договор с концессионером заключался после получения одобрения субсидий со стороны Фонда модернизации ЖКХ. В разговоре с корреспондентом InfoPro54 Архипов уточнял, что уже есть несколько инвесторов, готовых заключить концессионное соглашение по Черепаново, но назвать их отказался.

В Новосибирске концессия в сфере ЖКХ реализуется с 2016 года, в том числе в соседнем с Черепаново рабочем поселке Маслянино, который получил федеральную субсидию на модернизацию сетей теплоснабжения. В Маслянино в рамках модернизации проводится перевод старых угольных котельных на газ, введены в эксплуатацию новые газовые модули, идет модернизация теплоподводящих сетей. Вложения инвестора ООО «Фагот» составили 46 млн рублей собственных средств. Срок действия концессии — 25 лет. В мае 2017 года областные власти приняли решение о предоставлении компании «Фагот» господдержки в виде налоговых льгот на 38 млн рублей с 2017 по 2023 годы. В Черепаново концессионное соглашение в сфере теплоснабжения реализует ООО «КиТС».

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

Популярное с сайта

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43
Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском.
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28
Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51
Документы для рассмотрения по компетенции переданы в правоохранительные органы.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

03/06/2019, 19:00

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

03/06/2019, 12:28

Новосибирцы задолжали по налогу на имущество физлиц 2,3 млрд рублей

03/06/2019, 11:44

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска