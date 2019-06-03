Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

На минувшей неделе администрация поселка Черепаново опубликовала документы о проведении торгов для выбора концессионера на объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения на западной и восточной частях Черепаново.

По первой тендерной документации в концессию передается котельная, более 15 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения с износом 100% (год постройки с 1971 по 1990). Согласно условиям тендера, в 2019-2020 годах концессионер должен вложить в модернизацию и реконструкцию сетей теплоснабжения 98,8 млн рублей. Концедент за два года вкладывает 395,4 млн рублей. В рамках концессии в 2020 году в поселке должны быть построены 6 газовых котельных, более 1,3 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

На торги также выставлен подобный лот по восточной части Черепаново. В его состав входит газовая котельная, более 10 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения. По этому тендеру концессионер за два года должен вложить 49,4 млн рублей, концедент — 197,6 млн. Новые объекты, которые появятся в Черепаново в рамках концессии: 2 газовые котельные, 272 метра теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

Итоги конкурсов планируется подвести в середине октября. Срок действия концессии — до 2035 года. После этого все объекты будут переданы в собственность концеденту.

— С 2019 года возобновлена такая форма господдержки, как субсидирование концессионных проектов в коммунальной сфере в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. По всей России на программу выделено 13 млрд рублей. Мы сейчас готовим заявку на субсидирование проекта в Черепаново, — говорил Архипов.

О том, что область планирует объявить торги по привлечению концессионера на теплосети Черепаново, министр ЖКХ региона Денис Архипов сообщал в марте на пресс-конференции. Область рассчитывает получить на этот проект федеральную субсидию.

По его словам, субсидии будут предоставляться по тому же принципу, что и ранее: 60% от стоимости проекта выделит Фонд модернизации ЖКХ, по 20% — областной бюджет и частные инвесторы. Заявку на ее получение регион должен был подать до конца июня. Особенность кампании 2019 года заключается в том, что в Фонд регион должен принести не только заявку на субсидирование, но и уже заключенное концессионное соглашение. Ранее договор с концессионером заключался после получения одобрения субсидий со стороны Фонда модернизации ЖКХ. В разговоре с корреспондентом InfoPro54 Архипов уточнял, что уже есть несколько инвесторов, готовых заключить концессионное соглашение по Черепаново, но назвать их отказался.

В Новосибирске концессия в сфере ЖКХ реализуется с 2016 года, в том числе в соседнем с Черепаново рабочем поселке Маслянино, который получил федеральную субсидию на модернизацию сетей теплоснабжения. В Маслянино в рамках модернизации проводится перевод старых угольных котельных на газ, введены в эксплуатацию новые газовые модули, идет модернизация теплоподводящих сетей. Вложения инвестора ООО «Фагот» составили 46 млн рублей собственных средств. Срок действия концессии — 25 лет. В мае 2017 года областные власти приняли решение о предоставлении компании «Фагот» господдержки в виде налоговых льгот на 38 млн рублей с 2017 по 2023 годы. В Черепаново концессионное соглашение в сфере теплоснабжения реализует ООО «КиТС».

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