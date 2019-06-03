Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области информирует о том, специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий установлены предприятия-«фантомы», осуществляющие деятельность по производству молочной продукции, отсутствующие по заявленным адресам:

ООО «Танаис» (юр. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 125);

ООО «Триумф» (юр. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 74);

ООО «СМАК-Плюс» (факт. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2);

ООО «РегионСнаб» (юр. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167, помещение 27; факт. адрес: НСО, Тогучинский район, с. Коурак, ул. Центральная, д. 3А);

ООО «Сибснабмаркет» (НСО, г. Новосибирск, ул. Связистов, 12А).

Отмечается, что для предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан сотрудники Управления Роспотребнадзора передали документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы.

Кроме того, в управление Роспотребнадзора поступили информационные письма из других субъектов Российской Федерации о нахождении в обороте фальсифицированной пищевой продукции предприятий–«фантомов»:

ООО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, Рыбный порт) – «Икра палтуса «Кольская» черная»;

ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, Рыбный порт) – «Икра палтуса «Кольская» черная»;

ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д. 5) – икра лососевая зернистая;

ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д. 13) — икра лососевая зернистая;

ООО «Золото Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Ича, ул. Советская, д. 5) — икра лососевая зернистая;

ООО «МОЛТРЕЙД» (Тульская область, г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 12) – масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское»;

ИП Казьмин Б.М. (г. Ростов-на-Дону, ул. Задонская, 48) – молочная продукция;

ИП Чагаров Л.Х. (Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменомост, ул. Курджиева, 30);

ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» (600031, Владимировская область, г. Владимир, ул. Юбилейная, 11Б);

ООО «УК «Лого Дуэт» (603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 45, оф. 2; факт. адрес: Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, 5Б; Чувашская Республика – Чувашия, пр. И.Я. Яковлева, 3, пом. 28; адрес производства: Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ш. Дуденевское, 5Б);

ООО «Сырное дело» (Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, 2);

ОАО «Северное молоко» (Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, 59);

ИП Кумехов С.Ж. (КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 194);

К(Ф)Х, глава Гуков М.М. (КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 2);

ООО ПЗ «МаКом» (Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. П. Белякова, 9);

ООО «Филимоновское масло» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Луговая, 2А, стр. 4);

ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, 30, стр. 25).

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