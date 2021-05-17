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Комната в двухкомнатной квартире: как не прогадать с покупкой

  • 17/05/2021, 06:41
Приобрести собственное жильё — желанная цель для многих семейных пар. Кроме того, покупка своей квартиры становится актуальной темой молодых людей, стремящихся избавиться от опеки взрослого поколения. Однако, не всем по карману полнометражная недвижимость. Как же быть в такой ситуации? Один из наиболее приемлемых вариантов — комната в двухкомнатной квартире.

Секреты правильного выбора: советы риелтора

Одного желания купить комнату в двухкомнатной квартире в Казани недостаточно. Тут важно соблюсти необходимые меры предосторожности. Иначе вместо комфортного жилья, можно нажить себе массу неприятностей. При выборе долевой недвижимости в обязательном порядке следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • состояние квартиры;
  • характер соседства;
  • юридическую чистоту;
  • право собственности;
  • инфраструктуру района.

Многие ошибочно полагают, что сделать косметический ремонт — дело пары минут. На самом деле это совсем не так. Любые ремонтные работы сопряжены с затратами, как денежными, так и временными. Намного проще заселиться в опрятную квартиру, которая не требует вложений на старте.

Будущие соседи — отдельная категория, идущая в комплекте с недвижимостью. Ни в коем случае нельзя допустить проживания бок о бок с людьми, страдающими от алкогольной или наркотической зависимости. Наличие соседей с заболеваниями, передающимися бытовым путём, следует избегать ничуть не меньше, чем варианта с пагубными привычками.

Детальная проверка документации — процедура, от которой зависит весь успех предприятия. И если покупатель не имеет опыта в подобных делах, то лучше доверить это компетентному риелтору. В противном случае есть опасность приобрести комнату со скрытыми собственниками. А это уже чревато потерей денег и квартиры.

Приличный микрорайон с магазинами, школами, игровыми площадками и детскими садами играет не последнюю роль. Иметь в шаговой доступности всё самое необходимое — это одно из слагаемых комфортной жизни в будущем.

Положительные моменты покупки комнаты в двухкомнатной квартире

Популярность долевой недвижимости всегда была и будет довольно высокой. Такая востребованность стала возможной благодаря ряду объективных причин:

  • Доступная стоимость. Когда необходимость в собственном жилье выходит на первый план, а средств недостаточно, комната — самый подходящий вариант.
  • Возможность сдачи в аренду. Действуя таким образом, можно за сравнительно короткий промежуток времени накопить на отдельную квартиру.
  • Регистрация в конкретном районе. Одна из причин — желание попасть в определённый детский сад или школу.
  • Перспектива стать хозяином двухкомнатной квартиры. Очень часто люди меняют место жительства и продают свою долю.

При всей своей привлекательности вариант с приобретением долевого жилья обладает и своими недостатками. Делить места общего пользования с посторонними людьми — задача не из простых. Здесь требуется недюжинная выдержка и терпение. Бывает нелегко прийти к взаимопониманию в бытовых вопросах.

Кроме того, людям у которых в собственности только одна комната, трудно впоследствии получить ипотечный кредит. Банки неохотно дают ссуды владельцам подобной недвижимости.

Что в итоге?

Покупка комнаты в двухкомнатной квартире — выгодное вложение денег и отличная возможность обзавестись собственным хозяйством. Главное, правильно подойти к выбору такой недвижимости и позаботиться о подходящем соседстве. Инфраструктура микрорайона и наличие большинства необходимых для комфортного проживания объектов — обязательное требование к месту размещения собственности.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Казань

Теги : доступная недвижимость


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