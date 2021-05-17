Комната в двухкомнатной квартире: как не прогадать с покупкой

Секреты правильного выбора: советы риелтора

Одного желания купить комнату в двухкомнатной квартире в Казани недостаточно. Тут важно соблюсти необходимые меры предосторожности. Иначе вместо комфортного жилья, можно нажить себе массу неприятностей. При выборе долевой недвижимости в обязательном порядке следует обратить внимание на следующие нюансы:

состояние квартиры;

характер соседства;

юридическую чистоту;

право собственности;

инфраструктуру района.

Многие ошибочно полагают, что сделать косметический ремонт — дело пары минут. На самом деле это совсем не так. Любые ремонтные работы сопряжены с затратами, как денежными, так и временными. Намного проще заселиться в опрятную квартиру, которая не требует вложений на старте.

Будущие соседи — отдельная категория, идущая в комплекте с недвижимостью. Ни в коем случае нельзя допустить проживания бок о бок с людьми, страдающими от алкогольной или наркотической зависимости. Наличие соседей с заболеваниями, передающимися бытовым путём, следует избегать ничуть не меньше, чем варианта с пагубными привычками.

Детальная проверка документации — процедура, от которой зависит весь успех предприятия. И если покупатель не имеет опыта в подобных делах, то лучше доверить это компетентному риелтору. В противном случае есть опасность приобрести комнату со скрытыми собственниками. А это уже чревато потерей денег и квартиры.

Приличный микрорайон с магазинами, школами, игровыми площадками и детскими садами играет не последнюю роль. Иметь в шаговой доступности всё самое необходимое — это одно из слагаемых комфортной жизни в будущем.

Положительные моменты покупки комнаты в двухкомнатной квартире

Популярность долевой недвижимости всегда была и будет довольно высокой. Такая востребованность стала возможной благодаря ряду объективных причин:

Доступная стоимость. Когда необходимость в собственном жилье выходит на первый план, а средств недостаточно, комната — самый подходящий вариант.

Возможность сдачи в аренду. Действуя таким образом, можно за сравнительно короткий промежуток времени накопить на отдельную квартиру.

Регистрация в конкретном районе. Одна из причин — желание попасть в определённый детский сад или школу.

Перспектива стать хозяином двухкомнатной квартиры. Очень часто люди меняют место жительства и продают свою долю.

При всей своей привлекательности вариант с приобретением долевого жилья обладает и своими недостатками. Делить места общего пользования с посторонними людьми — задача не из простых. Здесь требуется недюжинная выдержка и терпение. Бывает нелегко прийти к взаимопониманию в бытовых вопросах.

Кроме того, людям у которых в собственности только одна комната, трудно впоследствии получить ипотечный кредит. Банки неохотно дают ссуды владельцам подобной недвижимости.

Что в итоге?

Покупка комнаты в двухкомнатной квартире — выгодное вложение денег и отличная возможность обзавестись собственным хозяйством. Главное, правильно подойти к выбору такой недвижимости и позаботиться о подходящем соседстве. Инфраструктура микрорайона и наличие большинства необходимых для комфортного проживания объектов — обязательное требование к месту размещения собственности.