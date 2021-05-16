Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

С началом туристического сезона в мае спрос на аренду автомобилей в Новосибирске, по данным Авито Услуг, вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с маем 2019 года — на 140%.

— Рост популярности внутреннего туризма и загородного отдыха заставил жителей страны пересмотреть не только планы на отпуск, но и подход к его организации — все чаще россияне предпочитают путешествовать самостоятельно, арендуя квартиры и авто для поездок, или же просто отправляются за город, — отмечают в компании. —Длинные майские каникулы стали для многих россиян стимулом отправиться не только на дачу, но и в путешествие по стране, исследуя окрестности и природные парки — для таких поездок лучше всего подходят автомобили, поэтому спрос на их аренду вырос не только по сравнению с 2020 пандемическим, но и превысил показатели мая 2019 года на 120%.

Вместе со спросом выросло и предложение — за год число объявлений об аренде авто на Авито Услугах выросло на 41%, причем крупные онлайн-платформы позволяют начать свой прокатный бизнес и найти клиентов предпринимателям по всей стране. Например, в Новосибирске количество объявлений о сдаче автомобиля в аренду за год выросло на 45%. Стоимость аренды авто в регионе составляет около 1100 рублей в день, в среднем по России — 1000 рублей.

По абсолютным показателям спроса рейтинг городов, где чаще всего арендуют авто, выглядит так: Москва (28% всего спроса), Санкт-Петербург (15%), Краснодар (7%), Махачкала и Калининград (по 4%). В столицах прокатная машина обойдется дороже: в среднем 1400 рублей в Москве и 1200 рублей в Санкт-Петербурге.

Ранее эксперты сервиса отмечали, что 80% опрошенных Авито Услуги новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе, 20% заявили, что готовы из-за этого отказаться от личного автомобиля.

По данным 2ГИС, в рубрике «прокат автомобилей» в Новосибирске зарегистрировано 153 компании.