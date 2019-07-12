Компании «Лантан» будет выделен участок земли для строительства завода без торгов

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» единогласно проголосовала за возможность реализации масштабного инвестиционного проекта ООО ПК «Лантан» «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» на земельном участке площадью 15 783 кв. м с кадастровым номером 54:07:047413:1270.

Отмечается, что проект ООО ПК «Лантан подразумевает строительство завода по синтезу солей редких и редкоземельных металлов, применяемых для производства катализаторов, в сельском хозяйстве, а также в органическом и неорганическом синтезе. Планируется создание около 32 рабочих мест.

Фото: Юлия Данилова