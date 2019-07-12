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Парк «Новосиб» переформатируется

Его инвесторы решили протестировать новый формат взаимодействия с резидентами, чтобы тиражировать его на других площадках.
  • 12/07/2019, 16:24
Автор: Юлия Данилова
Парк «Новосиб» переформатируется
Объем инвестиций в строительство здания для резидентов «под ключ» составит 500 млн рублей.

— Ряд наших резидентов пересмотрел стратегии своего развития, и сейчас мы проводим переформатирование площадки, — сообщил InfoPro54 генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» («НЛК», оператор Индустриального парка «Новосиб») Александр Осадчий.

Он уточнил, что часть производства на новое место перебросил ООО «РоссПак», ООО «Завод Цепей» и ООО СП «Унисибмаш» пересмотрели стратегии.

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Высвободившиеся энергомощности будут востребованы при реализации  ЦОД ПАО «Ростелеком», который сейчас создается в парке. Телекомоператор запросил 2,5 МВт, поэтому к 2020 году «Новосиб» рассчитывает вернуться к прежним показателям по энергомощности.

— Мы также приступили к реализации нового инвестпроекта: хотим отработать технологию подготовки производственного здания с нуля под нужды конкретных резидентов. На территории парка межуем участок 2,6 га, согласовываем эти корректировки с городом, мощности у нас есть, — рассказывает Осадчий. — Общий объем инвестиций в строительство одноэтажного здания площадью около 15 тысяч кв. м, подведение к нему инфраструктуры и адаптацию под нужды резидентов мы оцениваем в 500 млн рублей. Это наши частные инвестиции. Объект будет ориентирован на производство, не исключено, что в нем создадут «чистые» помещения, если это потребуется заказчику.

Собеседник InfoPro54 пояснил, что сейчас уже ведутся переговоры с компаниями, которые могут въехать на новую площадку. Пока приоритет отдается действующим резидентам парка — для расширения их производства. Двое уже заинтересовались предложением. Оставшиеся площадки будут заполнятся за счет внешних интересантов.

— Мы строим помещения «под ключ» для резидентов. Они заключают договор на время окупаемости проекта, а после завершения этого срока имеют право выкупить производственные помещения, — поясняет Александр Осадчий.

Окупаемость инвестиций он оценить затруднился, отметив, что она будет зависеть от типа производства, класса помещений. Потенциальные резиденты для подписания договора должны спрогнозировать свое развитие на 5-7 лет. В этом состоит основная сложность их выбора.

— Запуская этот инвестпроект, мы хотим оценить, что нужно резидентам. Возможно, их потребности отличаются от наших расчетов? Можем ли мы вносить необходимые им корректировки? Впоследствии планируем использовать эту технологию для создания производственных мощностей на новых площадках. Например, если нам удастся выйти на ОАО «НПО «Сибсельмаш», — говорит гендиректор «НЛК». — Полученный опыт мы сможем демонстрировать потенциальным резидентам и инвесторам, которые будут вкладывать в наш парк деньги.

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Александр Осадчий, комментируя итоги работы парка, отметил, что в 2018 году выручка резидентов в абсолютных цифрах серьезно упала. В основном за счет результатов работы якорного арендатора — АО «Новосибирский патронный завод», выручка которого из-за санкций сократилась на 60%. Впрочем, собеседник InfoPro54 заявляет, что сейчас завершается перевод контрактов предприятия в рублевую зону и в целом парк чувствует себя устойчиво, поддерживает своих партнеров.

— Мы изначально приняли для себя решение, что оказываем резидентам поддержку в сложных условия: при спаде на рынке, сезонности спроса на продукцию. Мы идем на смещение графика платежей на 3-6 месяцев, чтобы у предприятий была возможность выйти из сложной ситуации, можем предоставлять товарные кредиты, помогаем с контрактами внутри парка, — перечисляет Осадчий.

При реализации нового проекта управляющая компания парка «Новосиб» намерена сразу отрабатывать принцип кооперации, максимально распределяя все заказы прежде всего между резидентами.

Частный индустриальный парк «Новосиб» находится в промышленной зоне Ленинского района Новосибирска, на ул. Станционной, 30а, сформирован по типу «Brownfield» — расположен на базе ОАО «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры». Общий размер территории — 40 га, около 150 тысяч кв. м занимают производственные площади, 40 тысяч — офисные помещения. Входит в реестр Минпромторга РФ.

Учредителями оператора парка — ООО «НЛК» — являются Александр Осадчий, Петр Добрынин и Николай Демьяненко — по 33,33%. Уставный капитал компании составляет более 16 млн рублей.

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