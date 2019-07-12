Метромост защитят от вандалов

В следующем году МУП «Новосибирский метрополитен» приступит к работам по облагораживанию и защите от вандалов новосибирского метромоста. Работы коснутся той части его эстакады, которая будет примыкать к строящейся станции метро «Спортивная». Об этом на выездном совещании с участием руководства мэрии, депутатов горсовета, а также ответственных за строительство «Спортивной» организаций сообщил начальник МУПа Аркадий Чмыхайло. По его словам, работы пройдут в три этапа и будут осуществляться в период с мая по октябрь исключительно в ночное время.

— Предусматривается приведение в порядок опор эстакады, пролётных сооружений и металлических конструкций. — говорит начальник метрополитена. — Работы будут организованы навстречу друг другу от 11 опоры до 44-й. Начало работ запланировано на момент завершения отсыпки строительной площадки.

В 2020 году планируется очистка опор от многочисленных граффити пескоструйными аппаратами. В 2021 году — продолжение работ по очистке и пропитка сооружений специальной антивандальной смесью. Третий этап — покраска сооружений на эстакаде.

Кроме того, по словам Аркадия Чмыхайло предполагается установка особо прочных стёкол 10-милиметровой толщины взамен тех, что повредили вандалы, которые в настоящее время закрыты металлическими листами.

— Разбивают стёкла рогатками и просто камнями, — говорит Чмыхайло. — В настоящее время эстакада открыта. Все подступы и эстакада просматриваются, в том числе службой безопасности метрополитена. Металлические листы уже снимаются.

По словам начальника метрополитена, в перспективе планируется установка забора вокруг опор в качестве дополнительной меры защиты от возможных вандалов. Такое предложение на совещании озвучил депутат горсовета, председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко.

— Мы рассмотрим предложение об ограждении забором, но это — в перспективе, так как потребует определённых затрат, — пояснил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» в комментарии редакции. — Мы уже сейчас принимаем антивандальные меры: это работа службы транспортной безопасности. Наш пост на эстакаде и пост на «Речном вокзале» ведут круглосуточное наблюдение за эстакадой и метромостом. Осуществляется видеонаблюдение. Сколько существует эстакада, столько бились стёкла, опоры разрисовывались граффити. Думаю, счёт ущерба идёт на миллионы.

По информации предприятия, на данные работы предусмотрено выделение в 2020-2021 годах по 17,6 млн. руб., в 2022г. — 650 тыс. руб. В общей сложности стоимость работ составит 36 млн. руб.

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