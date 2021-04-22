Компании малого и среднего бизнеса могут получить таможенную гарантию за 4 часа

Чтобы получить гарантию на исполнение обязательств по уплате таможенных платежей при выпуске товаров в рамках 289-ФЗ, компании нужно 1 раз заключить рамочное соглашение. После этого выдача банковских гарантий будет производиться по заявлению принципала не более чем за 4 часа.

Сумма гарантий по рамочному соглашению – до 3,5 млн рублей, срок действия гарантии – до 6 месяцев. Залог не требуется, в качестве поручителей могут выступать собственники компании с долей не менее 51%.

Таможенная гарантия позволяет импортерам снять требования о немедленном внесении платежей при проведении ФТС процедуры корректировки таможенной стоимости импортируемых товаров. Гарантия также позволяет участнику ВЭД не замораживать на счетах таможенных органов денежные средства на срок до 6 месяцев. При этом стоимость гарантии меньше, чем банковского депозита на такой же срок.

Получите таможенную гарантию день в день. Оставить заявку можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 или отделения Банка «Левобережный» (ПАО).