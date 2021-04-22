В Минпромторге назвали сроки выхода автобусов на водородном топливе

В 2024 году на улицы российских городов выйдут первые автобусы, работающие на водородном топливе, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга России. Прототип такого автобуса создадут уже до конца текущего года, добавили там.

Массовое внедрение автомобилей на водородном топливе будет возможно лишь после того, как в России построят специальные заправочные станции.

— Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны, — отметили в Минпромторге.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. О своих разработках в этой области уже заявили в «КамАЗе».