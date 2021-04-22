Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

— Ожидается, что на Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирск приедут около 5000 гостей. Плюс руководство Международной федерации хоккея, представители антидопингового агентства, технический персонал, а также сами спортсмены и члены их семей. Организатор должен обеспечить прием организованных групп, их питание и размещение, — сообщил, выступая на IV Международном форуме HoReCa Сибири, глава дирекции Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023 Владимир Тукмачев.

Он подчеркнул, что требования к питанию спортсменов жестко прописаны как по калориям, так и по составу. Но не менее требовательны будут и гости, которые приедут на чемпионат, поэтому система гостеприимства региона должна быть к этому готова.

Президент ФРиО России, эксперт в области гостеприимства при правительстве РФ Игорь Бухаров предупредил представителей новосибирского рынка общепита, что к подготовке стоит отнестись очень серьезно.

— Когда в России проходил Чемпионат мира по футболу, геополитическая обстановка была достаточно сложная, никто не верил, что приедут гости. Никто не ожидал, что поток посетителей в HoReCa может вырасти в 5 раз, но в итоге это произошло, — констатирует Бухаров. — У вас гости тоже будут, и вы должны заранее принять все меры, чтобы не было конфликтных ситуаций ни с российскими, ни с иностранными болельщиками. Для этого необходимо подготовить не только сами предприятия, но и кадры — в данной ситуации они действительно будут решать все. Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь: привезем коллег из Сочи, Казани и т.д., но вы тоже должны поработать и достойно встретить гостей.

— Органы власти должны собрать Минсельхоз, рестораторов, турагентов, фермеров, сесть за стол и попробовать соединить все составляющие организации процесса питания гостей. Рестораторы не всегда знают, что производят в регионе, а фермеры — неторговые люди, они заняты в полях, им сложно идти договариваться с рестораном, — пояснил Бухаров. — Нужно четко прописать, что могут предоставить HoReCa местные фермеры, что — потребкооперация с дикоросами и т.д. Это даст возможность рестораторам получить хорошие продукты.

Так, например, он предложил рестораторам подумать о включении в меню блюд сибирской кухни, использовании продукции местных фермеров.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, эксперт Национального агентства развития квалификаций Владимир Бурковский пояснил, что объединение уже обратилось к представителям общепита региона с просьбой включить в стандартное меню сибирские блюда и продукты. По его словам, федерация готова помогать коллегам в этой работе, чтобы протестировать предложение до чемпионата.

Что касается кадров, то представители отрасли и эксперты признали, что эта проблема в регионе действительно очень серьезная. Директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева пояснила, что сегодня отрасль не популярна среди молодежи, а работа в общепите рассматривается исключительно как временная. В результате у персонала нет потребности в повышении профессионального уровня. К узким местам эксперт также отнесла неудовлетворенность зарплатой, которую предлагает отрасль, долгий срок ответа на отклик соискателей (около недели), а также конкуренцию со стороны южных регионов России, переманивающих к себе персонал сезонными вакансиями. Поэтому спрос на сотрудников в отрасли превышает предложение.

— Чтобы закрыть эти лаги, необходимо повышать престиж отрасли и профессии, создавать ценностное предложение работодателя, автоматизировать процессы и пересматривать систему мотивации. Для каждой из этих стратегий возможны конкретные действия как на уровне отдельного бизнеса, так и региона в целом, — пояснила Дегтярева. — На мой взгляд, также важно создавать условия, чтобы люди понимали, зачем им оставаться в регионе.

Кроме того, Игорь Бухаров предложил представителям новосибирского рынка общепита подумать о запуске новых форматов во время Молодежного чемпионата, например мобильного стритфуда.

— Это может помочь решить вопрос с местами в стационарных точках общепита, так как мобильные точки можно расставить в разных местах. Фудтрак удобен и в качестве стартапа. Из этого бизнеса можно легко выйти: реализовать фудтрак на вторичном рынке, тогда как арендуемое помещение с собой унести невозможно, — отметил эксперт.

Александр Бойко: За пандемию произошло качественное изменение туриста в России предупредил представителей власти, чтобы они уже сейчас продумывали и прорабатывали перспективы использования объектов, которые будут построены в чемпионату.

— Основной вопрос турсообщества к таким объектам: что будет дальше, когда пройдет олимпиада, чемпионат и т.д.? Через 3 года после Олимпиады в Сочи на олимпийских объектах прекратились даже экскурсии. Они стоят огороженные, так как никому не нужны. Я бы не хотел, чтобы с новым новосибирским ЛДС случилось то же самое. Уже сегодня необходимо создавать команду, которая сможет загрузить арену после чемпионата. Как бы обидно это не звучало, но чиновники никогда не смогут это сделать, — пояснил Бойко. — Кроме того, во время пандемии к нам поехал другой гость: 65% — это люди, приезжающие на отдых, на обучение, на лечение. Нам нужно думать, чем поддерживать их интерес, подогревать его, запускать в регионе новые точки притяжения туристов.

Бойко, в частности, напомнил, что несколько лет назад выступал с инициативой создания в Новосибирске большого парка — по аналогии с Центральным парком Нью-Йорка, который также находится на балансе частной организации, но эта идея не встретила поддержки у местных властей.

Подводя итоги круглого стола, заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова отметила, что с января 2021 года Новосибирск вошел в список пунктов пограничного пропуска, через который будут пропускаться иностранные лица с электронными визами.

— Пока ограничения Роспотребнадзора не позволяют нам активизировать эти визы и начать ими пользоваться. Но после отмены ограничений граждане 52 стран получат возможность въезжать на территорию региона с электронными документами на срок до 16 дней с любой формой визита, — подчеркнула она.

По данным областного Минпромторга, в регионе насчитываются 202 ресторана, 917 кафе, 290 баров, 320 предприятий быстрого обслуживания, 437 закусочных, 236 столовых — большинство из них расположены в областном центре. Развиваются мобильные предприятия торговли (фудтраки), а также летние кафе — в прошлом году в весенне-летний период их работало 172.