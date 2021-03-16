Неврологи предупреждают о риске массовых психических нарушений у перенесших COVID-19

Об этом рассказала доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян. По ее словам, в США проанализировали более 62 тысяч случаев заболевания COVID-19 и сравнили вероятность возникновения психических осложнений. В двух исследованиях было установлено, что коронавирусная инфекция в 2 раза чаще приводит к психическим заболеваниям, чем вирус гриппа и другие инфекции. COVID-19 относится к так называемым нейротропным коронавирусам. Они, помимо респираторных нарушений, могут приводить к заболеваниям нервной системы, так как поражение легких нарушает снабжение мозга кислородом.

Онлайн-опрос пациентов, проведенный Российским геронтологическим научно-клиническим центром (РГНКЦ), выявил тревогу у почти 30% респондентов и депрессию у порядка 17% людей в возрасте от 18 до 47 лет. Пандемия спровоцировала ухудшение психического и ментального здоровья населения, считает Элен Мхитарян. Как показал опрос, основные причины тревоги — беспокойство по поводу финансовой стабильности, нарушения планов и привычного образа жизни, тревога за здоровье пожилых родственников.

Пожилые пациенты особенно подвержены риску когнитивных нарушений в результате инфекции или прекращения активной социальной жизни. По словам Элен Мхитарян, ученые РГНКЦ склоняются к тому, чтобы включить COVID-19 в перечень факторов риска возникновения деменции, тяжелого и чрезвычайно распространенного заболевания: