Рекламодателям

Неврологи предупреждают о риске массовых психических нарушений у перенесших COVID-19

  • 16/03/2021, 15:54
Автор: Марина Санькова
Неврологи предупреждают о риске массовых психических нарушений у перенесших COVID-19
Более 80% переболевших коронавирусом отмечали «туман в голове», что может быть симптомом гипоксии головного мозга.

Об этом рассказала доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян. По ее словам, в США проанализировали более 62 тысяч случаев заболевания COVID-19 и сравнили вероятность возникновения психических осложнений. В двух исследованиях было установлено, что коронавирусная инфекция в 2 раза чаще приводит к психическим заболеваниям, чем вирус гриппа и другие инфекции. COVID-19 относится к так называемым нейротропным коронавирусам. Они, помимо респираторных нарушений, могут приводить к заболеваниям нервной системы, так как поражение легких нарушает снабжение мозга кислородом.

Онлайн-опрос пациентов, проведенный Российским геронтологическим научно-клиническим центром (РГНКЦ), выявил тревогу у почти 30% респондентов и депрессию у порядка 17% людей в возрасте от 18 до 47 лет. Пандемия спровоцировала ухудшение психического и ментального здоровья населения, считает Элен Мхитарян. Как показал опрос, основные причины тревоги — беспокойство по поводу финансовой стабильности, нарушения планов и привычного образа жизни, тревога за здоровье пожилых родственников.

Пожилые пациенты особенно подвержены риску когнитивных нарушений в результате инфекции или прекращения активной социальной жизни. По словам Элен Мхитарян, ученые РГНКЦ склоняются к тому, чтобы включить COVID-19 в перечень факторов риска возникновения деменции, тяжелого и чрезвычайно распространенного заболевания:

— Существует 12 факторов риска развития деменции, среди которых употребление алкоголя, загрязнение воздуха, ожирение, снижение слуха, депрессия, гипертония, курение, гиподинамия, сахарный диабет. 40% факторов риска деменции можно модифицировать, 60% — не модифицируемые.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

1 899

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


1
0
Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

16/03/2021, 19:01

В VIP-сlub вступают по рекомендации

16/03/2021, 18:54

В 2020 году в Новосибирской области добыли 80 тысяч тонн нефти

16/03/2021, 18:17

Работники строительной компании получили долгожданную заработную плату

16/03/2021, 18:09
Новости компаний

ГК SKY Group завершила строительство очередного жилого дома ЖК «КрымSKY»

16/03/2021, 17:55

ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта

16/03/2021, 17:15

ВТБ открыл кредитную линию OR GROUP на 4,5 млрд рублей

16/03/2021, 16:05

Компании МСБ могут дистанционно оформить овердрафт со скидкой

16/03/2021, 16:00

Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

16/03/2021, 13:22

Экономика

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Как начать бизнес через соцконтракт

Финансы

Финансовые пирамиды в кредитовании

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

Политика

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Аренда жилья на курортах юга России подорожало

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Общество

VI Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс театров Урала, Сибири и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит»

VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Аню Сатушеву спасет операция

Проверь свое здоровье!

Начинают просыпаться клещи

Скончался бывший зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска