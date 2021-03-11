В Новосибирске создали единую дирекцию для управления парками

— Мы провели исследование, которое длилось почти два года, в котором участвовали волонтеры, активисты, представители промышленности, транспортники и другие люди. По его результатам была создана научная работа «Зеленый Новосибирск». Для нас — это основная стратегия развития зеленого каркаса города. Очевидно, что зелеными насаждениями нужно заниматься систематически. В первую очередь было создано управление по благоустройству общественных пространств. Второе направление нашей работы – развитие парковой структуры. Мы исследовали опыт 35 городов России, в том числе опыт создания дирекций в Москве и Казани. В итоге пришли к выводу, что единая дирекция управления городскими парками — это перспективная структура, которая даст развитие паркам и парковой культуре города Новосибирска в целом, — цитирует пресс-служба мэрии заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анну Терешкову.

Исполняет обязанности директора единой дирекции Евгения Вторушина. Двумя ее территориальными заместителями являются Игорь Долозов, ответственный за парки левого берега, и Дарья Нарыжникова, под контролем которой парки правого берега.

Анна Терешкова рассказала, что в дирекции будут созданы: технический блок, который будет отвечать за работу аттракционов, коммунальных структур, безопасность сотрудников и посетителей; финансовый блок, которому будут подконтрольны кассовые операции, бюджетные и коммерческие денежные потоки; отдел по осуществлению закупочной деятельности. В отдельный блок войдут культурно-досуговый отдел и отдел развития. Первый будет отвечать за проведение мероприятий на территории парка, второй — за внешний вид зеленых насаждений, формирование клумб, кустарников, посадку многолетников и другие ландшафтные работы.