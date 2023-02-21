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Компании МСБ могут получить кредит на покупку недвижимости без первоначального взноса

  • 21/02/2023, 14:45
Программа бизнес-ипотеки Банка «Левобережный» позволяет выгодно инвестировать в недвижимость и сэкономить на аренде офисных помещений.

новости бизнесаВ рамках программы можно купить коммерческую или жилую недвижимость под залог приобретаемого объекта, сумма — от 1 до 60 млн рублей. Кредит долгосрочный – до 15 лет. Ставка — от 10,5% годовых. Если вы работаете на арендованных площадях, то банк поможет подобрать для вас комфортный платеж, чтобы он не превышал размер арендной платы.

При этом можно предусмотреть отсрочу погашения основного долга на срок от 3 до 12 месяцев. Сделка проходит через аккредитивную схему расчетов, минимизируя риски продавца и покупателя. Банк самостоятельно готовит договор купли-продажи для контроля сохранения чистоты сделки. Также не требуется независимая оценка и обязательное страхование предмета залога.

Оформление кредита возможно на физическое лицо – собственника бизнеса. Также получить финансирование могут юридические лица и ИП с годовой выручкой до 2 млрд рублей.

Подать заявку на бизнес-ипотеку можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Решение банк принимает в течение 1 дня. Получить консультацию по кредитам для малого и среднего бизнеса вы можете по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредит на покупку недвижимости для МСБ


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