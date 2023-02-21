В Новосибирской области выросло количество желающих стать предпринимателями

По итогам 2022 года число новых предпринимателей, обратившихся за содействием в открытии своего дела в центр «Мой бизнес» выросло на 25% по сравнению с 2021 годом, и составило почти 11 тыс человек. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС озвучил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров

— Мы увеличили количество граждан, которые желают вести свой бизнес, — сообщает глава министерства. — Это люди, которые пришли в государственную структуру за поддержкой консультационной, информационной для регистрации своего бизнеса. Эту цепочку — от регистрации до выхода на экспорт — мы сделали рабочей. Мы на каждом переделе помогаем бизнесу в том или ином виде. Предприниматель может, участвуя в наших программах, масштабировать бизнес, а затем с мерами господдержки выйти на экспорт, заключить экспортный контракт

Как рассказывает министр, в настоящее время в Новосибирской области ожидают увеличения федерального финансирования программ поддержки субъектов предпринимательства. В 2022 году по линии различных госпрограмм на поддержку предпринимателей было выделено порядка 460 млн руб из федерального и областного бюджета.

— Многое будет зависеть от софинансирования из федерального бюджета, буквально на днях мы такую информацию получим, — сообщает Гончаров. — Нам бы хотелось, чтобы эта сумма не уменьшалась, а увеличивалась. Надеюсь, что мы сохраним эти финансовые параметры.

Параллельно с возможным увеличением финансовой базы, по линии «Моего бизнеса» в ближайшее время планируется расширение базы географической — увеличения присутствия в районах области.

— «Мой бизнес» — это инфраструктурная площадка, на которой можно свою деятельность вести от регистрации до получения финансовых услуг, — поясняет министр. — Можно получать консультации в режиме онлайн и режиме одного окна. Плюс, мы активно работаем с бизнес-сообществами, которые проводят достаточно большое количество встреч, конференций, семинаров. Мы ещё будем прирастать. Так как у нас пандемийные ограничения сняты, мы будем выезжать в муниципальные районы и городские округа со всей инфраструктурой поддержки.

По информации правительства Новосибирской области, на территоири региона действуют порядка 145 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, большая часть из них работает в сферах торговли и услуг. Одновременно активно развиваются предприятия обрабатывающей сферы, малые промышленные предприятия.

Ранее редакция сообщала, какой отрасли бизнеса предполагается увеличить господдержку