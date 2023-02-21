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ВТБ нарастил выдачу ипотеки на 20%

  • 21/02/2023, 14:49
ВТБ фиксирует увеличение спроса на ипотеку в феврале. С начала месяца клиенты банка оформили свыше 10 тысяч жилищных кредитов на 55 млрд рублей, что на 20% превышает результат за весь январь. По оценке ВТБ, до конца февраля активность ипотечных заемщиков продолжит расти.

новости бизнесаНаибольший спрос на ипотеку приходится на Москву и область: здесь с начала месяца заемщики оформили в ВТБ кредиты на 22 млрд рублей. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край, где банк выдал ипотеку более, чем на 5 млрд рублей, а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4,2 млрд). Льготные и рыночные программы занимают примерно по 50% в структуре продаж банка.

«В феврале ипотечные заемщики увеличили спрос на ипотеку: текущие продажи уже на 20% превышают итоговые показатели января, а по результатам всего месяца мы ожидаем прирост минимум в 1,5 раза. Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы – большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков. При этом результат февраля этого года может оказаться ниже прошлогоднего уровня, когда львиная доля продаж была сформирована на последней неделе месяца в ожидании резкого роста ставок по кредитам», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, в целом в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет двигателем всего розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной спрос ипотечных заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – по оценке ВТБ, на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов на рынке.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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