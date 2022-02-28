Компании МСБ могут получить любые справки по кредитам и овердрафтам в ОНЛАЙН-офисе

Банк оптимизировал процесс предоставления электронных справок по заявлениям компаний малого и среднего бизнеса в ОНЛАЙН-офисе. Благодаря улучшению сервисов, клиенты могут получить справки по кредитам/овердрафтам не только в офисе банка, но и дистанционно. Для заказа доступны все виды справок – о качестве кредитной истории, остатке ссудной задолженности, по начисленным процентам и прочие. Документы формируются в электронном виде с ЭЦП уполномоченного лица банка за несколько минут.

Также в ОНЛАЙН-офисе можно заранее заказать справку с получением в отделении банка в течение двух дней и отслеживать статус поданной заявки. Стоимость бумажной справки выше, чем электронной.

Чтобы получить справку:

Авторизуйтесь в ОНЛАЙН-офисе. В разделе «Все обращения в Банк» нажмите кнопку «Заказать справку». В появившемся окне выберите тему справки «Кредитование», ее вид и удобный способ получения.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Перейдите на сайт в раздел «Кредитование малого бизнеса».