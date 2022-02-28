Региональный бизнес и эксперты оценивают санкции

Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ отмечает, что пока не закончится острая фаза противостояния, сложно сказать, как будет выстраиваться экономика России.

— Понятно, что нас выдавливают из мирового разделения труда. Какие сложные товары и комплектующие понадобятся — будем ориентироваться по ситуации. С другой стороны, все элементы сейчас производятся в странах Юго-Восточной Азии, необходимо заключать прямые контракты. Для нас, возможно, появляется шанс наладить собственное производство в ключевых отраслях, — говорит эксперт.

Генеральный директор АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко также считает, что реальные последствия санкций, введенных против России, сегодня еще непонятны. По его словам, сейчас очень многое будет зависеть от реакции органов власти, правительства РФ и Центробанка.

— Ситуация, на мой взгляд, очень серьезная. Главный вопрос: сможем ли мы запустить производство средств производства, где есть направления, на которые власти много лет вообще не обращали никакого внимания, считая, что «это все можно купить». У нас практически не развивалась отечественная электроника, а если развивалась, то сильно зависела от импортных комплектующих. Машиностроение было угнетено. Станкостроение мы свое активно разрушали. Самый известный факт в Новосибирске — это «Тяжстанкогидропресс», работа которого остановилась, в том числе и в результате неумелых действий со стороны банковской сферы, — перечисляет Степаненко. — Все зависит от того, насколько слаженно будут приниматься решения, направленные на то, чтобы устранить отставание, которое было допущено. В ряде направлений это отставание связано не с морально устаревшими технологиями и оборудованием, а является следствием внешнего воздействия. И в первую очередь это касается производства средств производства.

— Введенные многочисленные процедуры по тендерным закупкам на самом деле не приводили к снижению стоимости закупок, а к тому, что наши производители оказывались в нерыночных условиях. Причин много, в том числе в отсутствии финансовой поддержки, — говорит Степаненко. — Западные компании работали на территории России с финансовой поддержкой своих финансовых структур, а российские компании этой поддержки не имели ни на территории РФ, ни на зарубежных рынках, что минимизировало их возможности для активного развития.

Собеседник редакции отметил, что он уже неоднократно поднимал вопрос о том, что

В финансовой сфере, по мнению Эдуарда Коложвари, также все пока непонятно: раскручивается спираль конфискаций.

— Включено экстренное регулирование финансового рынка и финансовых структур, бесперебойность процессов обеспечена. Скорее всего, будет переток внешнеэкономических клиентов в банки второго эшелона, которые не попали под санкции Запада. Ставки денежного рынка и курс доллара пока будут очень высокими, — рассуждает эксперт. — Банк России очень профессионально реагирует на вызовы. Повышение ключевой ставки до 20% отражает риски экономики: кредиты лучше в такой ситуации не выдавать и притормозить рынок. Ставка по вкладам также должна быть повышена, чтобы население видело альтернативу покупки долларов или потребительских товаров. Эта мера должна охлаждать инфляционные настроения.

— Это очень сильно повлияет на экономику страны в целом и региона в частности. Деньги будут дорожать, и это может иметь непредсказуемые последствия. Дорогие деньги затормозят развитие предприятий, приведут к повышению цен, а также негативно скажутся на покупательской способности населения, — говорит Салов. — Кроме того, есть риск сокращения рабочих мест. С другой стороны, я не исключаю спекуляций.

Руководитель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов считает, что пока самое страшное последствие санкций, введенных против России, — повышение ключевой ставки до 20%.

В частности, собеседник редакции отметил, что с конца прошлой недели получает сигналы от предпринимателей о повышении цен на металл на 10-30%.

— Производство металла у нас не зависит от санкций. Сырье добывают внутри России, и его производство также идет внутри страны. Никаких оснований для индексации цен нет, — говорит Салов.

В телеграм-канале ЦБ РФ также отмечается, что на основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение о введении с 28 февраля 2022 года для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности по продаже иностранной валюты в размере 80% от суммы, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

— Продажа валюты экспортерами должна быть взята под контроль, однозначно! Может быть, правильно даже изымать валюту по фиксированному курсу, хотя это и нерыночно, — комментирует Эдуард Коложвари.

Андрей Степаненко не считает решение об изъятии валюты у экспортеров чем-то неожиданным, отмечая, что этот инструмент ЦБ активно использовал во время предыдущих экономических кризисов. Например, после дефолта 1998 года.

— Однако тут много нюансов. Например, из-за высокой волатильности рынка ты можешь пользоваться рублями только тогда, когда они поступают к тебе на счет, а налоги платишь с выручки по высокому курсу. И это несмотря на то, что мы живем в рублевом пространстве. Таких несоответствий достаточно много, — говорит он.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов считает, что первые выводы о влиянии санкций на рынок логистики Новосибирской области в частности и Сибири в целом уже можно сделать.

— Будет падение объемов перевозок, которые идут из стран Евросоюза и которые шли в ЕС. Это удар по авиационным перевозкам, так как «Толмачево» выступал как грузовой хаб. Плюс в Новосибирске была площадка для дозаправки транзитного транспорта. Просядут автомобильные перевозки. Они и так упали в 2014 году, а сейчас могут вообще остановиться. На РЖД планируют накладывать санкции: в каком ключе и как — пока непонятно, но это также может сказаться на объеме перевозок, — перечисляет Максимов.

— Уже тогда пошло переориентирование грузопотока на страны АТР, Юго-Восточной Азии: Китай, Индию. Только на КНР приходятся 38% объема внешней торговли Сибири. С учетом Казахстана — более 50%, — говорит Максимов. — Судя по реакции Китая, они собираются продолжать торговлю с РФ, будет расти объем международной торговли с Индией. Бразилия и Аргентина, с которыми у нашей страны есть определенные отношения, будут увеличивать свою долю на рынке России и сибирских регионов. Понятно, что от санкций будут потери и негативное влияние на экономику, но возможности для бизнеса все-таки есть.

С другой стороны, по его словам, в последние годы доля перевозок из регионов Сибири в страны ЕС была невысока. Их объем сильно снизился после кризиса 2014 года и введенных после этого санкций.

Он не исключает, что в регионах округа активизируются процессы импортозамещения, когда западные товары замещаются отечественными.

Игорь Салов отметил, что правительство РФ уже разработало ряд мер по поддержке рынка, покупательной активности. Подробнее информация о них пока не раскрывается.

— Не исключено, что для стимулирования строительного рынка будет использоваться льготная ипотека, которая доказала свою эффективность в 2020-2021 годах. На мой взгляд, было бы правильно объявить налоговые каникулы для бизнеса. Хотя это достаточно радикальное решение. Но все-таки мы рассчитываем, что политика государства будет меняться в сторону освобождения предпринимателей от налогов, возможно, в части снижения ставок, — рассуждает Салов.

Комментировать последствия для предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельность, глава реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» отказался, отметив, что это сейчас не понимает никто, и многие экспортеры сегодня просто в шоке.

— Нужно дождаться стабилизации и не поддаваться панике, не продуцировать ее, — говорит Игорь Салов.

Эдуард Коложвари полагает, что после нынешнего кризиса экономика России сильно очистится от влияния олигархических структур, а доля государства в экономике будет возрастать.