Компании МСБ могут рефинансировать кредит в Банке «Левобережный» без справки о ссудной задолженности из другого банка

Обычно получение справки о сумме долга по кредитному договору занимает до 10 дней. Но рефинансировать кредит в Банке «Левобережный» можно и без нее. В качестве подтверждения остатка ссудной задолженности клиенту достаточно предоставить фотографию или скриншот из личного кабинета другого банка, где отражена информация по рефинансируемому кредиту. Таким образом кредит можно получить намного быстрее.

Напомним, «Левобережный» выдает малому и среднему бизнесы кредиты на рефинансирование ссудной задолженности по ставке до минус 3% годовых от действующей ставки в другом банке. Сумма – от полумиллиона рублей, срок – до 10 лет. Может быть не обеспечено залогом до 5 млн рублей. Отсрочка погашения основного долга составляет до 6 месяцев. Денежные средства выдаются в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности.

Кроме того, банк предоставляет юридическим лицам и ИП, выступившим поручителями по кредитам, скидку 50% на бизнес-пакеты РКО. Воспользоваться предложением можно до конца года, скидка устанавливается на весь срок действия договора поручительства.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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