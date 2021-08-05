Дорожных подрядчиков оштрафовали на 38 миллионов рублей

В региональном ТУАД сообщили, что 3,8 млн. рублей санкций начислено подрядным организациям, занятым в капитальном ремонте дорог; 16,6 млн. рублей – осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; 2,1 млн. рублей – ремонт дорог; 9,3 млн. рублей – содержание. Более 1 млн. рублей пени и штрафов начислено проектным организациям и почти 5 млн. рублей – организациям, реализующим мероприятия в сфере безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области.

Удержано с подрядных организаций 27,8 млн. рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, не вошедшие в программу ремонта нынешнего года.

Глава ТУАД Константин Громенко сообщил, что больше половины начисленных штрафов приходится на компанию «Новосибирскавтодор».

— Компания задействована на большинстве участков ремонта, содержания и реконструкции территориальной сети автомобильных дорог Новосибирской области. Если соотнести выполненные работы и процент удержаний – будет менее 0,01 процента. Большую тревогу вызывают более мелкие подрядчики, которые при небольших объемах имеют процент начисленных штрафов от 1 до 5. Это очень много, — отметил Громенко.

В 2021 году всего начислено санкций – 38,135 млн. рублей.