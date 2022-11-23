Компании МСБ могут рефинансировать кредиты по ставке от 10,5% годовых

Ставку по кредиту можно уменьшить на 3 процентных пункта от действующей в стороннем банке, минимальная ставка – 10,5% годовых.

«Рефинансирование позволит клиентам снизить ежемесячный платеж по кредиту в нашем банке и направить высвобожденные средства на развитие бизнеса или покрытие текущих расходов в условиях экономической нестабильности», – комментирует начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Новак.

Кредит «Перезагрузка» можно взять на сумму от 500 тысяч до 55 млн рублей, срок – до 10 лет. Отсрочка погашения основного долга составляет от 1 до 6 месяцев. В качестве залога принимается автотранспорт/спецтехника, жилая или коммерческая недвижимость и поручительство Гарантийного фонда Новосибирской области (до 50%). Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50% в структуре залога.

Напомним также, что компании МСБ могут взять кредит «Ставка года» под 9,5% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиции. Срок – до 5 лет. До половины суммы кредита можно не обеспечивать залогом. Предложение действует до 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». По вопросам кредитования обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или специалистам в офисах.

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