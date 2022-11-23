Рекламодателям

Компании МСБ могут рефинансировать кредиты по ставке от 10,5% годовых

  • 23/11/2022, 17:11
Программа «Перезагрузка» Банка «Левобережный» дает возможность представителям малого и среднего бизнеса погасить кредит другого банка и получить дополнительное финансирование.

новости бизнесаСтавку по кредиту можно уменьшить на 3 процентных пункта от действующей в стороннем банке, минимальная ставка – 10,5% годовых.

«Рефинансирование позволит клиентам снизить ежемесячный платеж по кредиту в нашем банке и направить высвобожденные средства на развитие бизнеса или покрытие текущих расходов в условиях экономической нестабильности», – комментирует начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Новак.

Кредит «Перезагрузка» можно взять на сумму от 500 тысяч до 55 млн рублей, срок – до 10 лет. Отсрочка погашения основного долга составляет от 1 до 6 месяцев. В качестве залога принимается автотранспорт/спецтехника, жилая или коммерческая недвижимость и поручительство Гарантийного фонда Новосибирской области (до 50%). Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50% в структуре залога.

Напомним также, что компании МСБ могут взять кредит «Ставка года» под 9,5% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиции. Срок – до 5 лет. До половины суммы кредита можно не обеспечивать залогом. Предложение действует до 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». По вопросам кредитования обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или специалистам в офисах.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото от master1305 на Freepik

441

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : рефинансироние кредитов для бизнеса кредиты МСБ


Спецоперация на Украине

Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных
22/11/22 16:28

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске зарегистрированы более 1,5 тысячи компаний с иностранными собственниками

23/11/2022, 19:02

10 новосибирских компаний могут стать индустриальными партнерами фонда «Сколково»

23/11/2022, 17:30

Покупатели стали больше тратить на алкоголь, сигареты и сладости

23/11/2022, 17:22

Большая тройка маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекс (WOY): кто растет быстрее

23/11/2022, 16:30
Популярное

Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки

23/11/2022, 17:40

Прожиточный минимум в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей

23/11/2022, 14:23

Как защитить себя от онкологии: советы специалистов

23/11/2022, 08:47

Новости компаний

ВТБ: каждый третий вклад в ноябре открывается на срок от года

23/11/2022, 15:33

50 тысяч клиентов ВТБ защитили кредитные карты от мошенников за последний месяц

23/11/2022, 10:50

Банк «Левобережный» открыл корреспондентский счет в Ардшинбанке в армянских драмах

23/11/2022, 10:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска