Покупатели стали больше тратить на алкоголь, сигареты и сладости

По данным опроса FinExpertiza, во втором квартале 2022 года структура расходов российских домохозяйств в значительной мере стала походить на пандемийную модель потребления, сопоставимо изменилось поведение потребителей. Траты на покупку алкоголя, сигарет и сладостей увеличились по сравнению с прошлым годом на 18,6%. При этом резко снизились расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий — на 26,6%. Зато больше денег россияне стали тратить на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3%.

По Сибирскому федеральному округу затраты на общепит (3 члена семьи) за 2 квартал 2022 года в месяц в среднем составили 1 216 рублей. В лидерах по тратам в этом сегменте стала Омская область (4 130 рублей) и Красноярский край (1 937 рублей). Наименее популярны походы по кафе и ресторанам были у жителей Кемеровской области (298 рублей) и Республики Алтай (422 рубля).

Затраты на культурные мероприятия (3 члена семьи) за 2 квартал 2022 года в месяц в среднем в Сибири составили 989 рублей. Больше всего вновь потратили омичи (1 568 рублей), а также кемеровчане. А самые маленькие траты были у жителей Республики Алтай (194 рубля) и Алтайского края (218 рублей). Отметим, что по расходам на отдых Омская область вошла в 3 лидеров по России: на первом месте Москва (4 810 руб.), на втором Омск (4 130 руб.), на третьем Ханты-Мансийский автономный округ (4 040 руб.)

На сладости (3 члена семьи) за 2 квартал 2022 года в месяц в среднем сибиряки потратили 1 399 рублей. Больше всего таких покупок совершали в Республике Хакасия (1 774 руб.) и Красноярском крае (1 733 руб.). Меньше всего на сладости тратили жители Кузбасса (1 183 руб.) и Республики Тыва (994 руб.).

— Общие расходы российских домохозяйств за год выросли в номинальном выражении на 9,8%, что, конечно же, в первую очередь связано с подорожанием всех товаров и услуг. Однако траты на сладости, алкоголь и табак, а также ресторанную еду, в основном фастфуд, включая онлайн-доставку, увеличились заметно сильнее, в то время как на посещении кино, театров, концертов и спортивных мероприятий россияне решили экономить, — констатирует член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. — В ситуации неопределенности россияне идут по достаточно стандартному пути: готовы несколько увеличить расходы на вредную пищу и алкоголь — дешевые заменители развлечений, помогающие скрасить досуг и заесть стресс, но при этом предпочитают сократить траты на досуг вне дома и другие излишества, а также в целом переключаются на более дешевый ценовой сегмент и отказываются от дорогостоящих покупок – к примеру, расходы на бытовую технику упали сразу на 27%.

Ранее редакция сообщала, что реальные доходы населения Новосибирской области продолжают падать.