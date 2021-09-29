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Компании МСБ Новосибирской области могут рефинансировать кредиты по ставке от 9% годовых

  • 29/09/2021, 17:58
Банк «Левобережный» предлагает малому и среднему бизнесу погасить кредиты в других банках и получить дополнительное финансирование.

Новости компанийВ рамках одного кредитного договора можно не только рефинансировать кредит, но и получить денежные средства на пополнение оборотных средств и/или инвестиции.

Сумма кредитования – до 48 млн рублей, срок – до 10 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев. В качестве обеспечения выступает залог по рефинансируемому кредиту, при этом может быть не обеспечено до 5 млн рублей, но не более 50% в структуре залога. Ставка от 9% годовых действует для компаний малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность на территории НСО (кроме Новосибирска, г. Оби и Новосибирского района).

Оформить кредит «Перезагрузка» на рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке с дополнительным финансированием могут юридические лица и ИП с годовой выручкой до 2 млрд рублей. Особенности кредитной программы:

  • не требуется согласие стороннего банка;
  • залог оформляется после того, как будет закрыт кредит в другом банке, в течение 30 дней после выдачи кредита;
  • без обязательного страхования предмета залога;
  • банк оценивает предмет залога своими силами (не требуется независимая оценка);
  • срок принятия решения – не более 2 дней.

Получить консультацию по кредитованию МСБ можно у персонального менеджера, в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы рефинансирование кредитов новости бизнеса банки Банк Левобережный


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