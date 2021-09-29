Город не торопится вернуть участки на Дачном шоссе в собственность

Налоговикам предстоит разобраться, по какой причине муниципалитет Новосибирска до сих пор не передал в Росреестр решение суда, который еще пять лет назад признал несколько земельных участков на Дачном шоссе отнятыми у города по мошеннической схеме, чтобы официально «застолбить» их как собственность города. С соответствующим запросом в налоговую намерен обратиться новосибирский общественник, активист движения «Сибирское экологическое содружество» Евгений Митрофанов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, рассказав предысторию злоключений участков. Она началась с того, что директор ООО «Росагроторг» Вадим Дейн, связанный с юрлицами, принадлежащими родственнице депутата Заксобрания, выкупил у мэрии участок под якобы строительство капитального объекта, которое так и не началось.

— Дейн В.В., действуя с преступным умыслом, подделал декларации об объектах недвижимости, которые на земельном участке отсутствовали, зарегистрировал право собственности на указанные объекты, — говорится в решении Арбитражного суда. — Это позволило ему выкупить земельный участок по льготной цене в размере 166 353,86 рубля. Достоверно зная, что у ООО «Росагроторг» отсутствует законное право на приобретение данного земельного участка по льготной цене, путем обмана и злоупотребления доверием мэрии города Новосибирска Дейн В.В. незаконно приобрел право собственности на земельный участок, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению путем продажи ООО «Лес».

Как следует из определения суда, в дальнейшем ООО «Лес», разделив участок на три части и оформив каждую как отдельный участок, один из участков продало ООО «Тренинг и консалтинг».

— Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 54:35:031945:274 в результате преступных действий руководителя и единственного участника ООО «Росагроторг» выбыл из обладания мэрии, — сообщается в определении далее. — Суд пришел к выводу, что в результате умышленных противоправных действий Дейна В.В. из собственности мэрии неправомерно выбыл участок с кадастровым номером 54:35:031945:274, расположенный по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Дачное шоссе, рыночной стоимостью 20 313 000 рублей. Дейн В.В. умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием приобрел право на данный земельный участок, причинив мэрии вред в размере 20 313 000 рублей.

Данное судебное решение вступило в силу еще пять лет назад. Однако мэрия не торопится с возвращением скандального участка в собственность.

— До сих пор мэрия не подала судебное решение в Росреестр, чтобы участки перешли в муниципальную собственность. 4,62 Га прямо на Дачном шоссе, — рассказывает Митрофанов. — Что должно произойти, чтобы не подавать решение суда в ЕГРП? Есть в действиях должностного лица мэрии состав наказуемого деяния, например халатности? Ну, не сдали за три года решение суда, возможно, со стола упало или за сейф завалилось. Уборщица будет кабинет мыть, найдет — и тогда сдадут. А вот тут — как посмотреть и от чего посчитать ущерб за неисполненное судебное решение.

Напомним, что ранее общественники обращали внимание на пассивность ответственных должностных лиц муниципалитета относительно судьбы еще двух участков, изъятых у арендаторов в судебном порядке, — на ул. Петухова и на ул. Богаткова.