В Новосибирске запустили производство уникальных стендов для обучения школьников электронике

Резидент СБИ «Гараж» НГТУ НЭТИ, компания SumОм, разработала и внедрила новый подход к образованию. Ученые выстроили систему воспитания инженерных кадров нового поколения еще со школьной скамьи.

— Мы занимаемся производством лабораторного оборудования для школ, университетов и других образовательных организаций — это лабораторные стенды, которые помогают изучить электронику. За последние несколько лет мы обучили более тысячи школьников, при этом подавляющее большинство наших учеников поступили в ведущие вузы России. Такая обширная база учеников позволила сформировать методические основы, изучить скорость работы основных пользователей, проблемы, с которыми они сталкиваются при освоении специальных дисциплин, и постоянно вносить корректировки в устройство стенда с учетом обратной связи, — рассказала соосновательница проекта SumOm, сотрудник кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ Дарья Боровикова.

По ее словам, создателям программы удалось разработать лабораторный стенд, который позволяет изучить электронику от самых мельчайших элементов до создания компьютера.

— Стенд предназначен для многократного использования, содержит подробную инструкцию по эксплуатации и примеры лабораторных работ, с которыми мы помогаем разобраться педагогам и наставникам. Кроме того, мы подготовили обучающие видео, которые уже получили положительные отзывы от пользователей, — добавила Боровикова.

Разработанные лабораторные стенды уже начали закупать школы — SumОm уже разработала и продала больше ста комплексов.

— Лабораторные стенды SumОм уже приобрели школы Новосибирской и Ленинградской областей, страны СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан), — рассказал основатель SumOm Антон Юпашевский.

Главная цель проекта — развитие российского инженерного образования для подготовки кадров для высокотехнологичных производств.