Компании Новосибирска вкладываются в профориентацию детей сотрудников

Пятнадцать процентов компаний Новосибирска помогают детям сотрудников определиться с дальнейшим трудоустройством. Еще трое из десяти работодателей (31%) считают, что им следует заняться такой профориентационной деятельностью. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob после опроса трудоустроенных горожан и самих работодателей Новосибирска.

Так, 9% родителей школьников рассказали, что у них на работе проводят профориентацию детей. Но большая часть мам и пап (59%) об этом только мечтают. Интересно, что поддерживают идею профориентации в основном люди младше 40 лет.

Рассказали аналитики и о мероприятиях, которые компании проводят в рамках профориентации. Как правило, это дни открытых дверей или экскурсии на производство. Помимо этого, для подрастающего поколения организовывают встречи и беседы с сотрудниками компании, в том числе и на классных часах в школах. Некоторые работодатели проводят профориентационную диагностику школьников, а также тренинги и лекции, которые помогают с определением профессионального пути. Кроме того, устраиваются конкурсы и соревнования на профессиональную тематику, а также организуются летние трудовые лагеря.

Ранее редакция сообщала о том, что расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек.