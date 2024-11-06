Еще 800 платных парковочных мест создадут в центре Новосибирска

С точки зрения парковки очень узким местом в Новосибирске является Красный проспект и прилегающие к нему улицы города. Об этом на заседании комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства сообщил руководитель транспортного департамента мэрии Иосиф Кодалаев.

— Сейчас мы рассматриваем задачу о расширении платного парковочного пространства в центре и включении в этот периметр центральных улиц, которые остро нуждаются в наведении порядка. Это улицы Ленина, Серебренниковская, все пересечения Красного проспекта от Советской до Мичурина. На левом берегу это площадь Маркса и улица Ватутина, — перечисляет чиновник. — Наша ключевая задача — не заработать, а увеличить оборачиваемость парковочных мест, чтобы одни люди не оставляли машины на весь день, тогда как у других нет возможности найти парковку, приехав по делам.

По его словам, речь идет о создании в городе дополнительно еще около 800 платных парковочных мест в парковочных карманах и вдоль дорог, где это допускается правилами дорожного движения. Работа в этом направлении стартует в 2025 году, после выхода соответствующего постановления мэрии, и начнется она с центральной части города.

Руководитель комиссии по транспорту Общественного экспертного совета по градостроительству, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поинтересовался, как муниципалитет планирует решать вопрос с теми, кто не платит за парковку.

— Если посмотреть по приложению, то парковка на площади Ленина на 80% пустая, а по факту получается, что она битком забита, то есть большая часть водителей не платит за оставленную машину, — констатировал Ашурков.

Иосиф Кодалаев напомнил, что город сейчас переходит на активное использование системы «ПаркНет» для выявления автомобилей, паркующихся на газонах и детских площадках, и фиксации нарушений. Прорабатывается вопрос использования этой системы на платных парковках с использованием приложения.

— Сейчас нет автоматизации процесса платной парковки, поэтому большую роль играет человеческий фактор. Кроме того, действующая сегодня в Новосибирске система может выдать всего 240 протоколов нарушения правил парковки в неделю. У нас не отлажена система межведомственного взаимодействия для мониторинга нарушений: у нас нет доступа к базе ГИБДД, где содержится информация о владельцах транспортных средств, допустивших нарушения, — добавил чиновник.

Участники комиссии также поинтересовались, будет ли вводится на парковках дифференцированный тариф и как он будет варьироваться. В качестве примера была приведена парковка возле сквера Крылья Сибири, которая всегда заполнена под завязку.

— Установление тарифа ― не мои единоличные полномочия. Я думаю, что мы будем смотреть по локациям. Например, если поднять цену до 100 рублей за час вместо 300 рублей за 8 часов, то это простимулирует людей не бросать машину на парковке на весь день, — пояснил Иосиф Кодалаев. — Дифференцированный тариф в востребованных локациях вводят и коммерческие компании. К примеру, на Шамшурина «Экспресс-Пригород» вначале устанавливал цену 30 рублей в час, потом 50 и т.д. Еще раз подчеркиваю — наша ключевая задача ― повысить оборачиваемость транспортных средств и доступность парковки для граждан.

Дополнительно эксперты предложили продумать вариант снижения цен на парковки, если они не заполняются, а также возможность парковки по вечерам для тех, кто приезжает в рестораны и культурные объекты города.

Обсуждая в кулуарах итоги встречи, участники комиссии с сожалением отметили, что полноценную дорожную карту по развитию в городе парковочных пространств они не увидели.

Ранее редакция сообщала о том, что количество парковок около домов эконом-класса планируют сократить.