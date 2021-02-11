Компании Новосибирской области активно подают заявки на участие в конкурсе «Экспортер года»

Конкурсная комиссия определит победителей в 5 номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий» и «Прорыв года». Участники конкурса на этапе подачи заявки должны выбрать одну из отраслевых номинаций, а также каждая компания может принять участие в номинации «Прорыв года».

В прошлом году Новосибирская область стала одним из лидеров по числу наград на окружном этапе конкурса, на который выходят победители и призеры регионального этапа. Новосибирские экспортеры поставляют свою продукцию в десятки стран и лидируют по результатам экспортной деятельности среди всех регионов Сибирского федерального округа из самых популярных направлений является экспорт продуктов питания в Китай. Китайским потребителям хорошо известны новосибирское масло, конфеты, шоколад, мясо птицы и другие не менее востребованные товары. Любимым лакомством китайцев остается новосибирское мороженое, которое продается практически во всех каналах продаж.

Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурное подразделение центра «Мой бизнес» — проводит конкурс уже не первый год. И каждый раз церемония награждения становится настоящим праздником с призами и приветственными речами представителей органов власти, руководителей иностранных представительств, специалистов организаций инфраструктуры поддержки экспорта страны и региона, а также представителей делового сообщества Новосибирской области. Церемония награждения также является образовательной, ведь в ходе ее проведения эксперты в области внешнеэкономической деятельности делятся опытом с участниками. Благодаря полученным знаниям компании открывают для себя новые горизонты, расширяют географию поставок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. Сделать это можно до 28 февраля.

Уточнить дополнительную информацию можно в Центре поддержки экспорта НСО по телефону: 8-800-600-34-07 (доб. 209) или по почте: lysenko@mbnso.ru