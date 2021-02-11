Медики могут получить скидку по ипотеке в Банке «Левобережный»

В рамках акции до конца года можно купить квартиру в новом или строящемся доме либо рефинансировать свой ипотечный кредит.

Оформите ипотеку по сниженной ставке и улучшите свои жилищные условия. Банк поможет вам решить возникшую необходимость в покупке квартиры для своих детей, увеличении собственной жилплощади или переезде ближе к родным либо к работе. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости объекта недвижимости.

А если у вас уже есть ипотека, вы можете ее рефинансировать и платить по ней меньше. Заявки принимаются до 31.12.2021 включительно.

В акции могут принять участие медсестры, стоматологи, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, судмедэксперты, работники санаторно-курортных организаций и многие другие специалисты. Подробности уточняйте по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Заявку на ипотеку можно оставить онлайн, и вам перезвонит специалист банка.