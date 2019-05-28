Компании-разработчики лабораторных технологий могут заключить сделки почти на 3 млн долларов

Компании из Новосибирской области приняли участие в выставке в качестве экспонентов в международной выставке инновационного оборудования для лабораторий и оптимизации лабораторных процессов – LABVOLUTION 2019 и на региональном стенде представили свою продукцию и инновационные лабораторные разработки. По итогам проведенных на деловом мероприятии встреч представителей новосибирских экспортеров с зарубежными партнерами могут быть подписаны соглашения почти на 3 млн долларов, сообщили в пресс-службе пиар-агентства «Гранат».

В 2019 году выставку LABVOLUTION, которая уже несколько лет подряд демонстрируется международному деловому отраслевому сообществу весь спектр оборудования и инфраструктуры для исследовательских, аналитических, производственных и учебных лабораторий, посетили более 7000 человек, а в качестве участников выступили более 300 экспонентов. Среди них – 5 новосибирских компаний-экспортеров: ООО «ПКФ Современные технологии», ООО «Современные Системы Выращивания», ООО «СибЭнзайм», ООО «МБС-Технология», ООО «ВетГеномика».

В рамках мероприятия делегаты компаний из Новосибирска обсудили с потенциальными партнерами и заказчиками современные международные тенденции развития отрасли, презентовали свои инновационные разработки и продукты, а также провели 43 встречи, деловой потенциал которых составляет около 3 млн долларов.

Выставка LABVOLUTION 2019 проходила в Ганновере (Германия) с 21 по 23 мая.

Фото: пресс-служба пиар-агентства «Гранат»