На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

В рамках реализации нацпроекта «Медицина» холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерен реализовать в Советском районе Новосибирска новый медицинский проект — диагностический центр. Об этом на совещании в ходе форума «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех» для органов исполнительной власти субъектов Федерации округа» в Новосибирске рассказал заместитель гендиректора АО «Швабе» Иван Ожгихин.

В расширение клиники Мешалкина будет вложено около 8 млрд рублей — Отдельным направлением развития компании с прошлого года мы выделили борьбу с онкологическими заболеваниями, — говорит Ожгихин. — Те компетенции и решения, которые сегодня имеются у «Швабе», мы предлагаем реализовать в создании диагностического центра. Сегодня глава Новосибирской области поддержал строительство одного из таких медучреждений на территории НМИЦ им. Мешалкина.

Как уточнил губернатор региона Андрей Травников на пресс-подходе, окончательные цифры по финансированию центра будут понятны после разработки проектно-сметной документации.

— Пока к этой работе не приступали. Мы определили локацию, где будет расположен объект, земельные участки, предназначенные для его строительства. Понимаем, что здесь есть ресурсы по энергетике, есть общая поддержка со стороны федерального ведомства, но предстоит еще большая работа по подготовке ПСД, — говорит Травников.

— Мы находимся в высокой степени готовности, а, как известно, дорогу осилит идущий, — говорит Сахненко. — Регионом в части успешной реализации проекта сделано немало. Поэтому как только будет дан старт, мы начнем качественно реализовывать данный проект.

Приступить к реализации проекта по созданию диагностического центра «Швабе» и «Ростех» готовы уже в ближайшее время. Об этом сообщил индустриальный директор РЭК ГК «Ростех» Сергей Сахненко.

В более отдаленной перспективе, по словам Ожгихина, в планах компании — строительство в Новосибирске центра протонной терапии. Это соответствует общей стратегии Министерства здравоохранения РФ и общемировым стандартам.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здоровье» компания занимается комплектацией медучреждений оборудованием. В 2017-2018 годах в медучреждения РФ было поставлено более 10 тысяч единиц медтехники. Сейчас «Швабе» планирует принять участие в конкурсе по оснащению новосибирского перинатального центра, строительство которого должно быть возобновлено в этом году. Однако пока итоги конкурса приостановлены УФАС по жалобе питерской компании ООО «НПФ Регулятор». По словам Андрея Травникова, в ближайшие несколько месяцев региональная власть начнет работу по формированию конкурсной документации для закупки необходимого оборудования.

— В этом году строители-подрядчики выходят на площадку, — сказал глава региона во время пресс-подхода по итогам совещания. — И по плану в конце года можно приступать к формированию конкурсной документации на закупку оборудования. У нас здесь счет идет на недели, чтобы совместно с «Ростехом» определить — какое отечественное оборудование можно будет использовать.

Напомним, что ранее в холдинге заявляли о готовности инвестировать в проекты ядерной медицины на территории Академгородка. В рамках «Технопрома-2018» было подписано соглашение между «Швабе», НГУ и правительством области о совместном развитии центров ядерной медицины и протонной терапии онкологических заболеваний, обеспечении повышения их доступности для населения. Тогда сообщалось, что инвестором строительства двух объектов — центра протонной терапии и центра ядерной медицины — будет АО «Швабе».

Фото пресс-службы правительства