Глава Барабинского района Евгений Бессонов добровольно сложил полномочия

18 сентября 2020 года Евгений Бессонов сложил полномочия Главы Барабинского района Новосибирской области по собственному желанию. Информация об этом размещена на сайте районной администрации. Бессонов возглавлял администрацию с июня 2016 года. Напомним, на выборах, прошедших 13 сентября, Евгений Бессонов прошел депутатом в Тоскаевский и Новочановский сельсоветы. Предположительно, он может стать председателем совета депутатов Барабинского района.

С 19 сентября 2020 года обязанности главы Барабинского района Новосибирской области исполняет первый заместитель Игорь Кутепов.

Фото с сайта администрации Барабинского района