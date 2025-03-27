Компания Ariston вернула контроль над своим российским подразделением

Впервые российские власти вернули контроль над активами, расположенными в РФ, собственнику- западной компании. Итальянский производитель отопительного оборудования Ariston получил возможность управлять своим подразделением в России.

Путин подписал указ об исключении «Аристон Термо Рус» из перечня компаний, которые находятся под внешним управлением.

Решение было принято через несколько часов после того, как премьер-министр Михаил Мишустин озвучил условия, на которых западные компании могут вернуться в Россию. Главными требованиями стали продолжение операционной деятельности через дочерние предприятия и ответственное отношение к сотрудникам.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони выразил удовлетворение принятым решением. Он отметил многолетние инвестиции компании и её обязательства перед сотрудниками. Ariston Group планирует возобновить управление своим подразделением в России, соблюдая действующие санкционные ограничения.

Следует напомнить, что с весны 2023 года в России действует механизм временного внешнего управления активами некоторых западных компаний. Ранее этот механизм применялся к активам Carlsberg, Danone и автодилера «Рольф». Возврат контроля над Ariston стал первым подобным случаем.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские бизнесмены предупредили о рисках возвращения на российский рынок иностранных компаний.