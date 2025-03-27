Дело главы новосибирского Госстройнадзора передали в суд

Утверждено обвинительное заключение по делу о получении взятки начальником инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый, действуя через трёх посредников, получил от руководителя коммерческой организации, занимающейся строительством жилых домов в Новосибирской области, взятку в размере 250 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 23,9 тысячи рублей. Взамен он должен был поспособствовать выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

— Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Новосибирска, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что замначальника отдела новосибирской налоговой избрали меру пресечения за взятку. Ранее под стражу была заключена посредница, которая передавала ему деньги.