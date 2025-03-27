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«СпецТрансСтрой» хочет взыскать с новосибирской компании почти 13 млн рублей

  • 27/03/2025, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
«СпецТрансСтрой» хочет взыскать с новосибирской компании почти 13 млн рублей
Иск подан в региональный Арбитражный суд

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Специальное и транспортное строительство» (ООО «СпецТрансСтрой») на 12,7 млн рублей к ООО «ДЛГ». Заявление пока не принято к производству.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «ДЛГ» зарегистрировано в 2014 году в Новосибирске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Роман Корольков (также является директором и участником ООО «Академ Кластер», ООО «Мичуринский кластер» и еще 4 компаний). По итогам 2024 года, выручка компании составила 82,5 млн рублей (в 2023 году — 200,3 млн рублей, -58%), чистый убыток — 59,5 млн рублей (в 2023 году чистая прибыль составляла 5,9 млн рублей). Численность сотрудников — 2 человека.

Напомним, ООО «СпецТрансСтрой» выступал в Новосибирске подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года компания лишилась этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с  организацией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

На сегодняшний день в  Арбитражном суде рассматривается несколько дел о взыскании денежных средств с компании. А инспекция Федеральной налоговой службы №17 обратилась в суд с требованием продать имущество компании на публичных торгах.

Ранее редакция сообщала, что экс-директора «СпецТрансСтроя» оштрафовали на 22 миллиона рублей. Суд принял такое решение из-за срыва сроков ремонта Октябрьского моста в Новосибирске.

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : СпецТрансСтрой иск в суд арбитражный суд Новосибирской области


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