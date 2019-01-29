Компания «Балтика» открыла более 80 вакансий на стажировку для студентов

«Балтика» объявляет новый набор на девятимесячные оплачиваемые стажировки. 82 вакансии открыты в рамках реализации программ «Звезды Балтики» и «Управляй будущим» по всей России, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что программа «Звезды Балтики» даёт возможность молодым людям начать карьеру в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях, ИТ или управлении персоналом. Она подходит для тех, кто учится на последнем курсе или закончил университет в прошлом году, а также владеет английским языком и готов включаться в сложные и интересные проекты. В этом году по программе отрыто 59 вакансий в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Туле.

Для студентов и выпускников технических специальностей предназначена программа «Управляй будущим». В процессе такой стажировки они смогут попробовать себя в пивопроизводстве, розливе продукции, энергетике, механике, автоматике, электронике и механотронике. Кроме того, под руководством опытных наставников разработают собственные проекты по совершенствованию одного из технологических процессов. Именно поэтому одно из важных требований к кандидатам — готовность генерировать идеи и сразу внедрять их в работу. В этом году по программе «Управляй будущим» открыто 23 вакансии в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

По статистике «Балтики» более половины стажёров остаётся на предприятии на постоянную работу.

Фото: пресс-служба компании