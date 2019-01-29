В 2018 году в рамках закона «О лесной амнистии» в регионе одобрены 143 заявки

Закон «О лесной амнистии», устанавливающий порядок определения местоположения границ земельных участков, отнесенным к иным категориям и пересекающихся с землями лесного фонда, действует второй год, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

По итогам 2018 года в управление Росреестра по Новосибирской области было подано 143 заявления в рамках действия Закона «О лесной амнистии», и все они были одобрены. Граждане смогли уточнить границы своих земельных участков и зарегистрировать права без обращения в суд.

Закон «О лесной амнистии» позволил внести изменения в описание местоположения границ и площадь лесных участков в Едином государственном реестре недвижимости. В результате площадь земель лесного фонда была уменьшена на 54 гектара.

В целях сопоставления сведений двух реестров в 2018 году Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области начата работа по внесению изменений в государственный лесной реестр.

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