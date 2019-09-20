Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве

По итогам первого полугодия 2019 года выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 145,2 млн рублей. Выручка стритфуда компании осталась на уровне 2018-го, сегмент кафе показал рост на 9%, говорится в аналитическом отчете финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал». Выручка производственной площадки в июне 2019 года выросла на 13% в сравнении с июнем прошлого года.

— Производственная площадка является новым драйвером роста для группы «Дядя Дёнер», поскольку позволяет обслуживать практически любые предприятия общественного питания. Производство оснащено пекарней, горячим и холодным цехами, холодильным и морозильным оборудованием. Оно обеспечило прирост розничной прибыли на уровне 2 млн рублей в месяц., — уточняется в отчете финансового консультанта.

В целом, в сводной выручке компании доля стритфуда составляет 63%, производства, роялти и доходов от филиалов — 32%, кафе — 5%.

— Относительно 6 месяцев 2018 года выручка компании снизилась на 13 млн рублей в связи с сокращением прочих поступлений, в том числе от фуд-кортов, которые закрылись в апреле 2019-го, — поясняется в отчете. — В течение 2018 года выручка стритфуд-направления сократилась на 17,7% из-за снижения посещаемости. Это связано с падением спроса из-за конкуренции со стороны федеральных сетей фастфуда на фоне общего снижения покупательной способности, а также из-за расширения конкурирующих сетей: «Ростовская шаурма» и MGrill.

Рентабельность по чистой прибыли «Дядя Дёнер» по итогам квартала выросла до 9%. Чистая прибыль в абсолютном выражении составила 13,1 млн рублей. Долговая нагрузка остается на приемлемом уровне. Долг/EBIT составил 2,26х, долг/выручка — 0,32х. Все обязательства сети покрываются активами, чистые активы на конец квартала — 316 млн рублей, подчеркивают эксперты «Юнисервис Капитал».

— Основу меню сети «Дядя Дёнер» составляют вариации дёнера (шаурма с разными начинками). Ключевой для бренда уличной еды «Дядя Дёнер» рынок сосредоточен в Новосибирске — здесь работают большинство торговых точек сети. Помимо классических стрит-павильонов бренд представлен в формате уличного кафе с увеличенной площадью, — говорится в отчете.

Аналитики «Юнисервис Капитал» заявляют, что темп роста популярности «Дядя Дёнер» не уступает крупнейшим игрокам рынка:

— Для сравнения: динамика поисковых запросов KFC составила к июлю 2017 года 341%, Burger King — 298%, «Дядя Дёнер» — 216%, McDonald’s — 153%, — говорится в отчете. К основным драйверам роста рынка фастфуда эксперты относят растущий сегмент доставки еды. По данным «Юнисервис Капитал», в 2018 году он вырос на 11% за счет активной работы агрегаторов. Ожидается, что в 2019-м доставка будет расти быстрее рынка. Сегодня 79% россиян посещают кафе быстрого питания, 78% — периодически покупают готовую еду. — Учитывая, что павильоны компании находятся на всех транспортных развязках города, а также в ближайших пригородах, среднее время доставки продукции «Дядя Дёнер» составляет около 30 минут, — констатируют эксперты финансового консультанта.

Доля рестораторов в структуре стрит-ритейла в 2019 году также может вырасти на 10% в связи со снижением темпов ввода новых ТЦ: суммарно заведения общепита могут сформировать 50% рынка. Ключевым источником привлечения трафика и драйвером роста, по оценкам экспертов «Юнисервис Капитал», будут промо- и комбопредложения — при снижении среднего чека в 2018 году на 0,1% трафик вырос на 5,2% (2/3 прироста — за счет промопредложений).

В отчете подчеркивается, что руководство компании намерено сосредоточиться на трех основных локациях: в Новосибирске это ОбьГЭС и Академгородок, в Новосибирской области — Бердск и Искитим, а также Новокузнецк (Кемеровская область). В этих локациях компания планирует развивать собственную сеть павильонов, в частности в формате кафе (2019-2021 годы), и производственный цех, а также увеличивать ассортимент выпускаемой продукции.

В других регионах России развитие будет идти по модели франшизы. В планах компании на 2019 год — открытие точек «Дядя Дёнер» по франшизе в следующих городах: Нижний Новгород, Усинск, Пермь, Юрга, Воронеж, Мирный, Сочи.

«Дядя Дёнер» — федеральная сеть кафе быстрого питания с головной компанией в Новосибирске. Основной бизнес группы сосредоточен в Новосибирске, и здесь же внедряются новые направления в бизнесе. В середине 2017 года компания отошла от классического стритфуд-продавца и открыла собственные кафе с соответствующим обновлением меню.

Фото предоставлено пресс-службой «Юнисервис Капитал»