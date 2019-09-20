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В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по вопросам готовности к ОЗП 2019-2020 годов с участием АО «РЭС»

  • 20/09/2019, 16:04
19 сентября полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел очередное совещание по вопросам готовности субъектов Федерации округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

совещание по вопросам готовности к ОЗП 2019-2020 годов с участием АО «РЭС»В совещании приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, органов местного самоуправления, представители управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО, ГУ МЧС России по Новосибирской области, представители надзорных органов и крупных энергетических компаний округа.

С докладом о готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области выступила Яна Николаевна Балан — генеральный директор АО «РЭС». Она отметила, что подготовка объектов электросетевого хозяйства Общества проводилась в плановом режиме и в настоящее время подходит к завершению. АО «РЭС» осуществляет тесное взаимодействие с надзорными органами в части проведения проверок состояния электросетевых объектов и их готовности к надежному функционированию в период осенне-зимнего максимума нагрузок для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Кроме этого, предприятием на регулярной основе проводятся межведомственные совещания по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. Очередное совещание состоялось в АО «РЭС» также 19 сентября, на котором были подведены промежуточные итоги выполнения работ по состоянию на конец августа текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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