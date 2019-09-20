В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по вопросам готовности к ОЗП 2019-2020 годов с участием АО «РЭС»

В совещании приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, органов местного самоуправления, представители управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО, ГУ МЧС России по Новосибирской области, представители надзорных органов и крупных энергетических компаний округа.

С докладом о готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области выступила Яна Николаевна Балан — генеральный директор АО «РЭС». Она отметила, что подготовка объектов электросетевого хозяйства Общества проводилась в плановом режиме и в настоящее время подходит к завершению. АО «РЭС» осуществляет тесное взаимодействие с надзорными органами в части проведения проверок состояния электросетевых объектов и их готовности к надежному функционированию в период осенне-зимнего максимума нагрузок для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Кроме этого, предприятием на регулярной основе проводятся межведомственные совещания по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. Очередное совещание состоялось в АО «РЭС» также 19 сентября, на котором были подведены промежуточные итоги выполнения работ по состоянию на конец августа текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой компании