Компания из Барнаула обустроит за 1,1 млрд рублей улично-дорожную сеть в Клюквенном

В Новосибирской области подведены итоги аукциона по поиску подрядчика для выполнения работ по обустройству улично-дорожной сети в микрорайоне «Клюквенный», сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области». Победителем признано ООО «Барнаульское ДСУ №4», которая выполнит работы за 1,1 млрд рублей.

Работы будут вестись в несколько этапов. Первый из них включает строительство дороги общей протяженностью более 4 километров. Его реализация должна быть завершена до 1 ноября 2026 года.

— Согласно контракту, подрядчик должен будет построить магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, а также провести работы по необходимым инженерным коммуникациям, обустроить «карманы» для остановок общественного транспорта и пешеходные тротуары, установить дорожные знаки и светофоры, смонтировать остановочные комплексы и т. д., — сообщили в АО «АРЖС НСО».

На сегодняшний день на площадку уже вышли энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада.

В начале июля в рамках договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в микрорайоне Клюквенный первое разрешение на строительство многоквартирного дома получила компания АО «Завод сборного железобетона №6» (Омская область). Застройщик получил площадку в 5 га под возведение жилья осенью прошлого года.

Первый дом компании будет 13-этажным и рассчитан на 331 квартиру.

В ближайшее время еще три застройщика должны выйти на площадки в Клюквенном: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). В ближайшие пять лет эти компании построят более 312 тысяч кв. м жилья, где будут проживать 10 тысяч человек.

Ранее был выбран подрядчик для строительства школы на 1100 мест в Клюквенном.

В новом микрорайоне в Калининском районе на площади более 200 га предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья. Освоение территории запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить пять детсадов, трех школ и поликлинику с подстанцией скорой помощи. Кроме того, в микрорайоне планируется создание политехнического колледжа на 2500 учащихся, поручение по проектированию которого в 2024 году уже дано губернатором Новосибирской области. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 миллиардов рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 миллиардов рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Барнаульское ДСУ №4» создано в 2011 году в г. Барнауле. Уставной капитал компании 233,74 млн рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания принадлежит ООО «Алтайский щебень» (владельцами которой являются Иван и Тихон Вдовины — 99% и 1% соотвветственно). Директор — Николай Данилин. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 4,7 млрд рублей (в 2022 году — 3,690 млрд рублей), чистая прибыль — 14,4 млн рублей (в 2022 году — 5,1 млн рублей). В активе компании 204 контракта в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c КГКУ «Алтайавтодор» (основной заказчик).

Ранее редакция рассказывала о том, что механизмы градостроительного обновления Новосибирска кардинально изменяются. Точечная застройка изжила себя, и застройщики постепенно переходят к комплексному освоению территорий.