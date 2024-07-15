«Устроили биотеракт!»: горы останков животных обнаружили на берегу озера в Новосибирске

Жители Новосибирска обнаружили горы останков животных на берегу озера на Юго-Западном жилмассиве. В нескольких метрах от воды неизвестные выбросили центнеры отходов после разделки бараньих туш: головы, внутренности, шкуры и кишки.

— Вся эта масса сопровождается жутким запахом, мухами, крысами, а после первого дождя окажется в воде озера. Туши непонятного происхождения, могут быть источником опасных заболеваний, — сообщил подписчик Телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Неприятные кадры, опубликованные в интернете, вызвали бурю возмущений новосибирцев — в жуткой свалке они обвинили мигрантов.

— Ценные спецы Хилка и выбросили…

— Снова приезжие мутят, какие же они овощи. Их пускают в цивилизацию, они ее рушат…

— Реально достали их харчевни по всему городу. Ну когда управа то на них найдется? Ведут себя как у себя дома в ауле!

— Не пора на Родину? Там пусть гадят под себя, чтоб их мама это нюхала.

— Сами же покупаете шаурму, овощи, всякую вонючую выпечку, а потом плачете, что их тут развелось… Не нужно у них ничего покупать, не нужно пользоваться услугами, денег не будет — сами уедут.

— Как сказал Бастрыкин, «мы сами русские в этом виноваты», да и бизнес тоже.

— Устроили биотеракт!

— Надо мясников трясти, столько в одну харю не слопать, а за информацию дать денег, тогда и найдется виновник. Явно ночью скинули уроды.

— Честно говоря, первая мысль такая же была. А потом подумала еще. Это не себе кто-то 20 баранов зарезал. Это отходы какого-то предпринимателя. А кто владеет бизнесом по продаже баранины приезжим, это большой вопрос. Тут могут быть виноватыми все кто угодно. Вплоть до пьяного водилы, которому было лень до скотомогильника ехать. Комментарии в духе: «раз туши баранов, значит виноваты приезжие» — еще хуже. Мы же вроде сами-то не бараны, давайте строить логические цепочки чуть длиннее, чем: баранина = приезжие…

— Всё это собрать и на Хилок увезти.