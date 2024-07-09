Омский застройщик вышел на площадку в Клюквенном

Омская компания АО «Завод сборного железобетона №6» получила первое разрешение на строительство многоквартирного дома в рамках договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в микрорайоне Клюквенный, сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области». Застройщик получил площадку в 5 га под возведение жилья осенью прошлого года.
— Первый дом компании будет 13-этажным и рассчитан на 331 квартиру, — пояснили в АО «АРЖС НСО».
В ближайшее время, по данным агентства, еще три застройщика должны выйти на площадки в Клюквенном: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). В ближайшие пять лет эти компании построят более 312 тысяч кв. м жилья, где будут проживать 10 тысяч человек.
Напомним, в июне был выбран подрядчик для строительства школы на 1100 мест в Клюквенном. На сегодняшний день на площадку уже вышли энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада.
Ранее редакция сообщала о том, что продажу участков в Клюквенном для строительства жилья возобновят в сентябре.
Фото freepik , иллюстрация создана с помощью нейросети Midjourney 6.
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