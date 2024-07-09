Омский застройщик вышел на площадку в Клюквенном

Омская компания АО «Завод сборного железобетона №6» получила первое разрешение на строительство многоквартирного дома в рамках договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в микрорайоне Клюквенный, сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области». Застройщик получил площадку в 5 га под возведение жилья осенью прошлого года.

— Первый дом компании будет 13-этажным и рассчитан на 331 квартиру, — пояснили в АО «АРЖС НСО».

В ближайшее время, по данным агентства, еще три застройщика должны выйти на площадки в Клюквенном: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). В ближайшие пять лет эти компании построят более 312 тысяч кв. м жилья, где будут проживать 10 тысяч человек.

Напомним, в июне был выбран подрядчик для строительства школы на 1100 мест в Клюквенном. На сегодняшний день на площадку уже вышли энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада.

Освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также разместятся два детсада, школа и поликлиника со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население Клюквенного в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. По проекту застройки там будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Общие расходы проекта на сегодняшний день составляют более 25 млрд рублей. Доходы от продажи прав на землю планируются в размере около 10 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что продажу участков в Клюквенном для строительства жилья возобновят в сентябре.