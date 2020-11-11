Компания Медэк Старз — лучший поставщик УЗИ аппаратов высокого класса от ведущих мировых производителей

Решить эту задачу поможет компания Медэк Старз — ведущий дистрибьютор медицинских приборов и оборудования от лучших мировых производителей.

Широкий ассортимент в сочетании с отменным качеством

Ассортимент продукции компании позволяет реализовать любую потребность клиента — от покупки отдельного прибора до оборудования целого медицинского кабинета “под ключ”. Какова бы ни была профильная направленность клиники, Медэк Старз обеспечит ее всем необходимым — от мебели, скальпелей и зажимов до УЗИ аппарата высокого класса.

Весь ассортимент продукции систематизирован по каталогам, каждый из которых отвечает той или иной категории. Это существенно облегчает процесс выбора, позволяя без труда найти интересующую позицию на сайте. В каталоге представлены приборы и оборудование для:

анестезиологии;

реанимации;

акушерства и гинекологии;

стоматологии;

косметологии;

функциональной, лучевой и УЗИ диагностики;

хирургии;

кардиологии;

урологии;

офтальмологии;

стерилизации и дезинфекции;

травматологии и ортопедии;

лабораторных исследований и пр.

Вся продукция соответствует международным стандартам качества, обладает лицензией и дилерскими сертификатами. Приобретая технику в Медэк Старз, вы можете рассчитывать не только на ее отменное качество, но и гарантийное обслуживание, услуги доставки и установки.

Очевидные преимущества обращения в Медэк Старз

Одно из основных преимуществ работы компании — гарантия отменного качества продукции, подтвержденная не только тысячами довольных клиентов, но и многочисленными наградами и признанием экспертов. О высоком уровне сервиса, предлагаемого Медэк Старз, уже успели заявить такие авторитетные медиа ресурсы, как РБК,Рамблер, Forbes, Inc и др.

Благодаря прямому сотрудничеству с производителями, компания может предлагать максимально выгодные цены, нередко являющиеся лучшими на рынке. Медицинское оборудование нельзя отнести к товарам среднего и низкого ценового сегмента, поэтому Медэк Старз готовы сделать все, чтобы сотрудничество было максимально выгодным для обеих сторон. Ярким примером этого являются регулярно действующие скидки и беспроцентная рассрочка, действующая при заказе от 1 млн рублей.

Еще одна сильная сторона компании — продуманная и грамотная логистика. Доставка товаров осуществляется по всей России посредством надежных и проверенных транспортных компаний. Для максимальной безопасности покупателей, все поставки застрахованы на случай непредвиденных ситуаций. После доставки аппаратура не только будет установлена и введена в эксплуатацию, также будет проведен инструктаж персонала, касаемо техники безопасности и специфики использования.

При желании клиент может протестировать оборудование перед покупкой. Наличие собственного сервисного центра позволяет специалистам компании оперативно предоставлять услуги по технической поддержке и гарантийному ремонту. Ознакомиться с ассортиментом, ценами и условиями сотрудничества можно на сайте medeqstars.ru. Опытные менеджеры готовы предоставить консультацию по любому интересующему вопросу, помочь с выбором подходящего оборудования.

Фото с сайта Медэк Старз