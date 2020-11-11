Новосибирская область и Красноярский край лидируют в округе по выдаче ипотеки по льготной программе

Два региона Сибирского федерального округа — Новосибирская область и Красноярский край — входят в топ-15 российских субъектов по выдаче ипотеки по льготной программе со ставкой не более 6,5% годовых. Они занимают восьмое и одиннадцатое места, соответственно, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ

— На два субъекта приходится свыше 50% объема выдачи льготной ипотеки среди всех регионов Сибирского федерального округа. В Новосибирской области и Красноярском крае уже заключено 13,3 тысячи договоров на более чем 32 млрд рублей. Всего в России по состоянию на 5 ноября выдано 263,9 тысячи кредитов по льготной ипотечной программе на общую сумму 750,9 млрд рублей. Доля Сибирского федерального округа составляет 10% — выдано более 25 тысяч кредитов, заключено более 26 тысяч договоров. В СФО данная программа дала существенный прирост по рынку ипотеки, — сообщил директор подразделения «Сопровождение программ в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталий Насонов

Он напомнил, что ДОМ.РФ является также оператором программы поддержки семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Программа позволяет им получить выплаты в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. По всей России уже удовлетворено более 93 тысяч заявлений. На территории Сибирского федерального округа поддержку получили 11,3 тысячи семей, а 857 семей смогли благодаря программе полностью погасить ипотечные долги.

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