Компания «Отелит» вышла в Томск

— Перед тем, как начать работу в новом городе, мы проанализировали данные по торговой недвижимости, ключевые розничные сети Томска и их перспективы, — пояснила пресс-служба компании «Отелит». — Наш первый объект в этом городе расположен в Советском районе, на Комсомольском проспекте. Он будет интересен арендаторам, которые занимаются товарами повседневного спроса.

В частности, сейчас «Отелит» находится в процессе согласования договора аренды помещения с федеральной торговой сетью «Пятерочка». В компании рассказали, что рассматривают проекты и в других крупных городах Сибири, а также в европейской части России.

— Развитие новосибирских девелоперов в соседних городах позволит новосибирским торговым сетям расти, открывать новые регионы торговли с меньшими барьерами, — считает Евгений Бурденюк, директор компании «Отелит». — Возможно, какая-то из сетей давно имеет планы по расширению географии, но не имеет ресурсов в других городах. Теперь они появятся — для местного бизнеса процесс масштабирования в соседние города станет проще и комфортнее — вместе с нами. Мы открыты к любым предложениям по строительству новых торговых объектов или девелопменту уже готовых в Новосибирске, соседних регионах и в столице.

Компания «Отелит» работает на рынке коммерческой недвижимости 16 лет: строит, сдает в аренду, продает торговую недвижимость.

Фото предоставлено пресс-службой компании