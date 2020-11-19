Общественники нафандрайзили на 70 кислородных концентраторов

Для медучреждений области сейчас закупаются кислородные концентраторы, причем параллельно несколькими путями. С одной стороны, к закупке подключились общественники, откликнувшись на просьбы руководителей медучреждений. Об этом на своей странице в соцсети сообщила общественник и предприниматель Юлия Дрокова.

— Главврачи некоторых особенно уязвимых больниц уже стали жаловаться активным горожанам, поэтому был возобновлен проект «Антиковид.нск», который успел «нафандрайзить» денег на 70 концентраторов, — пишет Дрокова.

— Первые, которые мы приобретали в Новосибирске, стоили по 74 тысячи, в других городах — по 59,5 тысячи рублей,— сообщает Одегова.— Первые важно было выкупить оперативно, поэтому получилось относительно дорого.

Как пояснила в комментарии изданию одна из участников проекта — руководитель тренинг-центра 1day1step Наталия Одегова, на собранные деньги были закуплены кислородные концентраторы по цене от 59,5 до 74 тысячи рублей за штуку.

Параллельно информацию о контракте на поставку 300 концентраторов разместил и региональный Минздрав, закупивший их по цене 55 тысяч рублей за штуку. При этом общественники обратили внимание, что точно такие же концентраторы Минздрав ранее приобретал по более высокой цене.

— Ровно эти же концентраторы Минздрав уже покупал дважды: 425 штук в мае и 48 штук в августе, — пишет Юлия Дрокова.— Оба предыдущих раза Минздрав платил по 75,5 тысячи рублей, что на четверть дороже стандартной цены на эту модель. Концентраторы, по условиям контракта, будут поставлены до 30 ноября на склад центра «Резерв».

Напомним, что в регионе сложился серьезный дефицит концентраторов. Об этом сообщают главврачи медучреждений, перепрофилированных под ковид-госпитали, и руководители районных администраций.

В частности, в начале нынешней недели на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области о тяжелой ситуации из-за нехватки концентраторов в Купинской ЦРБ сообщал глава района Владимир Шубников. По словам чиновника, на местах приходится своими силами выкручиваться в поисках расходников и баллонов с кислородом. В результате региональный Минздрав заявил, что намерен оптимизировать процедуру конкурсных процедур, объединив закупки для всех медучреждений в один лот.

Фото пресс-службы правительства