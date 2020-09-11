Ассенизаторов-загрязнителей обяжут очистить акваторию Тулы

Административный штраф, как минимум, или требование провести очистку и рекультивацию территории в пойме реки Тула могут получить предприятия, чьи асенизаторские машины ее загрязняли. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Это делалось из ассенизационных машин, которые сливали сточные отходы, — говорит мэр. — В этих сточных отходах зафиксированы ядовитые вещества, нефтепродукты. Есть номера машин, контактные телефоны. Сегодня все эти материалы переданы в правоохранительные органы. Мы надеемся, что в результате расследования будут обозначены виновные. Безусловно, воспользуемся законодательством, чтобы были наложены соответствующие взыскания. Подразумевается за счет виновных проводить рекультивацию и очистку.

Напомним, что слив стоков в реку через ливневую канализацию, как установило эксплуатирующее ее МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений», осуществлялось в районе дома №14 по ул. Эстонской (Кировский район). Результаты исследований показали в сточных водах выпуска многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций алюминия, меди, марганца, железа, нефтепродуктов, нитритов, БПК5, ХПК, иона аммония, взвешенных веществ. Наличие подобных превышений у абонентов МУП «УЗСПТС» не зафиксировано, что, по мнению специалистов предприятия, свидетельствует о залповом характере сбросов.

Помимо обращения в правоохранительные органы, МУП «УЗСПТС» разработало мероприятия по предотвращению использования смотровых колодцев ливневой канализации для слива загрязненных вод: замену люков колодцев на люки с запирающими устройствами, видеонаблюдение в онлайн-режиме за состоянием люкового хозяйства, периодические выездные проверки, визуальный мониторинг сточных вод на выпуске в реку, лабораторный контроль за составом сточных вод коллектора и природных вод Тулы.

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