Ассенизаторов-загрязнителей обяжут очистить акваторию Тулы

Административный штраф, как минимум, или требование провести очистку и рекультивацию территории в пойме реки Тула могут получить предприятия, чьи асенизаторские машины ее загрязняли. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в рамках еженедельной пресс-конференции.
— Это делалось из ассенизационных машин, которые сливали сточные отходы, — говорит мэр. — В этих сточных отходах зафиксированы ядовитые вещества, нефтепродукты. Есть номера машин, контактные телефоны. Сегодня все эти материалы переданы в правоохранительные органы. Мы надеемся, что в результате расследования будут обозначены виновные. Безусловно, воспользуемся законодательством, чтобы были наложены соответствующие взыскания. Подразумевается за счет виновных проводить рекультивацию и очистку.
Помимо обращения в правоохранительные органы, МУП «УЗСПТС» разработало мероприятия по предотвращению использования смотровых колодцев ливневой канализации для слива загрязненных вод: замену люков колодцев на люки с запирающими устройствами, видеонаблюдение в онлайн-режиме за состоянием люкового хозяйства, периодические выездные проверки, визуальный мониторинг сточных вод на выпуске в реку, лабораторный контроль за составом сточных вод коллектора и природных вод Тулы.
Фото: pixabay.com, автор- JerzyGorecki
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