Компания Romanesc о начислении пенсий в Австрии

По своему уровню благосостояния Австрия относится к числу наиболее богатых стран, в которых пенсионеры живут не хуже, нежели работающие люди. Какие отличия есть между пенсионерами-мужчинами и пенсионерами-женщинами? Каков уровень их благосостояния?

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Что нужно знать из общих сведений о пенсии в Австрии?

В Австрии пенсия всегда рассчитывается как процентное соотношение к существующему уровню заработной платы. При этом, на ее получение на достойном уровне могут рассчитывать и те лица, которые не набрали нужного трудового стажа или не работали в своей жизни вообще.

Расчет пенсии, назначаемой конкретному человеку, в Австрии происходит с опорой на следующие факторы:

возраст, в котором человек будет выходить на пенсию;

набранный за период трудовой деятельности стаж работы;

наличие и общий уровень страховых отчислений, которые осуществлялись потенциальным пенсионером в страховой фонд;

уровень заработной платы потенциального пенсионера до момента выхода на пенсию.

Для мужчины, выходящих на пенсию по достижении пенсионного возраста, средний размер пенсии составляет 2,27 тысячи евро в месяца, для женщины – около 1,3 тысяч евро в месяц.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин

На сегодняшний день уровень пенсионного возраста у мужчин и женщин в Австрии неодинаковый.

Мужчины выходят на пенсию в возрасте 65 лет. В том случае, если свою трудовую деятельность он осуществлял на тяжелой работе, ему возможно выйти на пенсию раньше – по достижении возраста 62 года и 3 месяца.

Для женщин пенсионный возраст меньше на 5 лет – им доступен выход на пенсию в 60 лет, а в случае занятия должностей, связанных с тяжелой физической работой выход на пенсию будет досрочным – в 58 лет и 3 месяца.

Можно ли работать после достижения пенсионного возраста?

Да, и мужчины, и женщины имеют право в Австрии оставаться на работе до момента, пока сами не примут решение о необходимости уйти на заслуженный отдых. В том случае, если такое решение было ими принято, они сохраняют свой трудовой стаж и продолжают получать заработную плату. При этом, повышается итоговый пенсионный коэффициент, обозначающий размер пенсии по отношению к сумме заработной платы, получаемой пенсионером.

Размер пенсии в Австрии как соотношение к заработной плате (речь идет только о социальной пенсии, которую выплачивает государство):

В Австрии есть три вида пенсионного содержания, действующее с 2010 года:

минимальная пенсия составляет 30 процентов от заработной платы и равна 750 евро. Ее могут получать те лица, которые ни дня не проработали на территории Австрии;

средняя пенсия составляет порядка 70-77 процентов от заработной платы. Ее нижний диапазон начинается от 1400 евро;

максимальная пенсия составляет 80 процентов от заработной платы пенсионера в прошлом, но не может быть меньше 4000 евро.

Для того, чтобы получить среднюю пенсию, человек должен набрать не менее 15 лет непрерывного стажа в Австрии, находясь в гражданстве государства.

Если у человека есть перерывы в стаже, либо какое-то время он работал на полставки, то ему положена только минимальная пенсия.

Для получения максимального уровня пенсии необходимо начинать работать уже в возрасте 20 лет, совмещая работу с учебой в образовательных учреждениях, для получения максимально возможного трудового стажа к моменту достижения пенсионного возраста.